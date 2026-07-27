Συνεχίζονται σήμερα, Δευτέρα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην τμήματος Τιθορέα - Δομοκός)».

Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα διερευνώμενα αδικήματα είναι οικονομικής φύσεως, καθώς το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έρευνα είχε ξεκινήσει πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι συνήγοροι επικαλέστηκαν για την αναβολή το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αναφέρει πως “όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη”.

Η εισαγγελέας στην πρόταση της ανέφερε μεταξύ άλλων πως "δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών" και πως "δεν αποτελεί προδικαστικό ζήτημα η υπόθεση που ακόμα εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία". Επισήμανε επίσης πως δεν υπάρχει "ταυτότητα πράξης" καθώς στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ενώ στην υπόθεση των Τεμπών το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Να σημειωθεί πως η σημερινή και η αυριανή συνεδρίαση είναι οι τελευταίες πριν τη διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος μετά τη διακοπή είναι η 7η Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. Αδίκημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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