Η Quantum Systems εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους $1,2 δισ.

Η γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Quantum Systems ανακοίνωσε πως εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία κατασκευής drones αποτιμάται πλέον σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια, σε έναν από τους μεγαλύτερους γύρους ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκή επιχείρηση του αμυντικού τομέα.

Η αποτίμηση αυτή είναι περίπου οκτώ φορές υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Η εταιρεία, που εδρεύει στο Μόναχο, αναφέρει ότι ο γύρος χρηματοδότησης υποστηρίχθηκε θερμά από διεθνείς επενδυτές.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τον ταχύ μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι επενδυτές στηρίζουν όλο και περισσότερο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των drones, του λογισμικού και των αυτόνομων συστημάτων, όπως δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σβεν Κρουκ.

Η Quantum Systems ανέφερε ότι με τα νέα κεφάλαια θα επεκτείνει την παραγωγή και την ανάπτυξη διαλειτουργικών αυτόνομων συστημάτων που συνδέονται μέσω του οικοσυστήματος λογισμικού Mosaic UXS, σύμφωνα με το Reuters.

Ο κύριος επενδυτής, η Airbus, συμφώνησε να εμβαθύνει τη στρατηγική συνεργασία του με την Quantum Systems για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων επόμενης γενιάς.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς αμυντικούς προμηθευτές που επικεντρώνονται σε μεγάλα, μακροπρόθεσμα προγράμματα, όπως το γαλλο-γερμανικό «Future Combat Air System» (FCAS) και το «Main Ground Combat System» (MGCS), νεότερες εταιρείες όπως η Quantum Systems έχουν επωφεληθεί από τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για drones και αυτόνομα συστήματα που μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα στο πεδίο, στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε αυτές τις επενδύσεις στην Ευρώπη», κατέληξε ο Κρουκ.

Πηγή: skai.gr

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