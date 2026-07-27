Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν οδηγούν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, κατέγραφε πτώση 5,58%, στα 91,38 δολάρια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πτώση τιμής πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να μοιάζουν ανακουφισμένοι έπειτα από δυο συναπτές νύχτες χωρίς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν και ιρανικών αντιποίνων, που μοιάζουν να αφήνουν ανοικτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, κατέγραφε πτώση 5,58%, στα 91,38 δολάρια. Αυτή της αμερικανικής αντίστοιχης ποικιλίας, του WTI, υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 84,43 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πετρέλαιο Κρίση στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark

Απόρρητο