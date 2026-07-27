Χιλή: Συνελήφθη ο τελευταίος φυγόδικος στρατιωτικός για τη δολοφονία του θρυλικού τραγουδιστή Βίκτορ Χάρα

Η χιλιανή αστυνομία συνέλαβε τον απόστρατο χουντικό αξιωματικό του στρατού Νέλσον Χάασε Ματσέι, τον τελευταίο καταδικασμένο που παρέμενε φυγόδικος για την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του θρυλικού τραγουδοποιού Βίκτορ Χάρα και του τότε γενικού διευθυντή των φυλακών της Χιλής, Λίτρε Κιρόγα, λίγες ημέρες μετά το πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοτσέτ το 1973.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ο Χάασε συνελήφθη έπειτα από εντολή της δικαστού Παόλα Πλάσα και οδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του. Είχε καταδικαστεί οριστικά το 2023 σε συνολική κάθειρξη 25 ετών και δύο ημερών, όμως δεν παρουσιάστηκε ποτέ για να εκτίσει την ποινή του και παρέμενε καταζητούμενος σχεδόν τρία χρόνια.

Χιλιανά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εντοπίστηκε σε αγροτική ιδιοκτησία στην περιοχή Πουγιέουε (Puyehue), στην περιφέρεια Λος Λάγος, περίπου 850 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο, όπου κρυβόταν μέχρι τον εντοπισμό του από την Αστυνομία Ερευνών (PDI).

Ποιος ήταν ο Βίκτορ Χάρα

Ο Βίκτορ Χάρα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας της Χιλής. Τραγουδιστής, συνθέτης, θεατρικός σκηνοθέτης και πολιτικός ακτιβιστής, υπήρξε κορυφαία μορφή του κινήματος Nueva Canción Chilena, που συνέδεσε τη λαϊκή μουσική με τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της δεκαετίας του 1960 και των αρχών του 1970.

Στενός υποστηρικτής του σοσιαλιστή προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο Χάρα έγινε σύμβολο της δημοκρατίας και της αντίστασης. Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του συγκαταλέγονται τα τραγούδια «Te Recuerdo Amanda», «Plegaria a un Labrador» και «El Derecho de Vivir en Paz», το τελευταίο από τα οποία εξακολουθεί να ακούγεται σε διαδηλώσεις και κοινωνικά κινήματα σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Μετά το πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1973 συνελήφθη στο τότε Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Κράτους και μεταφέρθηκε στο Στάδιο Χιλής, το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο κράτησης πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος.

Εκεί βασανίστηκε επί ημέρες και εκτελέστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1973 σε ηλικία 40 ετών.

Η νεκροψία κατέγραψε δεκάδες τραύματα και 44 σφαίρες στο σώμα του, γεγονός που κατέστησε τη δολοφονία του ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εγκλήματα της δικτατορίας.

Η υπόθεση που σημάδεψε τη Χιλή

Η οριστική καταδίκη των επτά πρώην στρατιωτικών εκδόθηκε το 2023, έπειτα από πολυετή δικαστική διαδικασία.

Πέντε από τους καταδικασθέντες εκτίουν ήδη τις ποινές τους, ενώ ο στρατηγός Ερνάν Τσακόν αυτοκτόνησε όταν οι αστυνομικές αρχές έφθασαν στην κατοικία του για να τον συλλάβουν. Με τη σύλληψη του Χάασε, δεν απομένει πλέον κανένας καταδικασμένος φυγόδικος για την υπόθεση Χάρα.

Το Ίδρυμα «Βίκτορ Χάρα» χαιρέτισε τη σύλληψη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «έπειτα από περισσότερο από μισό αιώνα είναι δύσκολο να θεωρηθεί πως αποδόθηκε πραγματική δικαιοσύνη», επισημαίνοντας το μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Η δικτατορία του Αουγκούστο Πινοτσέτ, που διήρκεσε από το 1973 έως το 1990, άφησε πίσω της περισσότερους από 3.200 νεκρούς και αγνοούμενους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι υπέστησαν βασανιστήρια ή πολιτικές διώξεις, σύμφωνα με τις επίσημες επιτροπές αλήθειας της Χιλής.



Πηγή: skai.gr

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