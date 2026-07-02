Το Viber και η OpenAI βάζουν το ChatGPT στην κουβέντα μας

Το Viber αποκτά τον δικό του «έξυπνο συνομιλητή». Η Rakuten Viber και η OpenAI φέρνουν το ChatGPT στις συνομιλίες της εφαρμογής για τους χρήστες στην Ελλάδα, μετατρέποντας το messaging από έναν τρόπο ανταλλαγής μηνυμάτων σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία επικοινωνίας.

Τις νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που αποκτά η εφαρμογή παρουσίασε σήμερα στην Αθήνα ο CEO της Rakuten Viber, Ofir Eyal, σε ειδική εκδήλωση για τα μέσα ενημέρωσης.

Η νέα ενσωμάτωση θα είναι διαθέσιμη σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες στους χρήστες της Viber στην Ελλάδα, σε iOS και Android, ενώ η υποστήριξη για desktop αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα.

Με αυτή την κίνηση, η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται εκεί όπου οι χρήστες ήδη περνούν μεγάλο μέρος της ψηφιακής τους καθημερινότητας: στις συνομιλίες τους. Από ένα μήνυμα που χρειάζεται καλύτερη διατύπωση μέχρι μια φωτογραφία που θέλει πιο δημιουργική επεξεργασία, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πλέον μέρος της ίδιας της επικοινωνίας.

Το ChatGPT θα εμφανίζεται ως αυτόνομη επαφή και καρτέλα μέσα στη Viber. Οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν ξεχωριστή συνομιλία μαζί του, να κάνουν ερωτήσεις, να ζητούν βοήθεια για εργασίες, να οργανώνουν ιδέες ή να αναλύουν θέματα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν εφαρμογή. Για την αρχική χρήση δεν απαιτείται λογαριασμός ChatGPT, αν και όσοι επιθυμούν θα μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό ή να συνδεθούν για υψηλότερα όρια χρήσης.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, δεν θα λειτουργεί μόνο ως ξεχωριστός συνομιλητής. Οι χρήστες θα μπορούν να βάλουν το ChatGPT και σε ιδιωτικές ή ομαδικές συνομιλίες, πληκτρολογώντας «@» και επιλέγοντάς το από το μενού. Έτσι, μια παρέα μπορεί να του ζητήσει ιδέες για έξοδο, μια ομάδα να το χρησιμοποιήσει για προτάσεις ή μια συζήτηση να αποκτήσει άμεσα έναν βοηθό που απαντά χωρίς να διακόπτεται η ροή της κουβέντας.

Τα μηνύματα που παράγονται από το ChatGPT θα εμφανίζονται με διαφορετική μορφή, ώστε να είναι σαφές ότι προέρχονται από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Η Viber διευκρινίζει ότι στο ChatGPT κοινοποιείται μόνο το συγκεκριμένο μήνυμα που στέλνει ο χρήστης και όχι το υπόλοιπο ιστορικό της συνομιλίας.

Στις νέες λειτουργίες που θα προσφέρει πλέον το Viber περιλαμβάνεται και η επεξεργασία εικόνας με τεχνολογία ChatGPT Images. Οι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν το στυλ μιας φωτογραφίας, να προσθέτουν δημιουργικά στοιχεία ή να μετατρέπουν μια απλή εικόνα σε κάτι πιο προσωπικό και εντυπωσιακό, απευθείας μέσα σε ιδιωτικές και ομαδικές συνομιλίες. Η εφαρμογή θα διαθέτει και έτοιμα πρότυπα μέσω της επιλογής Remix.

Το ChatGPT θα μπορεί επίσης να «διαβάζει» για λογαριασμό των χρηστών συνδέσμους που κοινοποιούνται σε συνομιλίες και να συνοψίζει τα βασικά σημεία άρθρων, blog posts ή εγγράφων. Η λειτουργία θα ενεργοποιείται από σχετικό κουμπί κάτω από τον σύνδεσμο και θα είναι διαθέσιμη από προεπιλογή στις ομαδικές συνομιλίες.

Για όσους χάνονται μέσα σε πολυσύχναστες ομαδικές συνομιλίες -δηλαδή, πρακτικά, για όλους- η Viber προσθέτει και σύνοψη συνομιλίας. Με ένα άγγιγμα, ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει μια ιδιωτική περίληψη, ορατή μόνο στον ίδιο, ώστε να βλέπει τι συζητήθηκε, ποια σημεία έχουν σημασία και ποιες ενέργειες συμφωνήθηκαν.

Πέραν των παραπάνω, η εφαρμογή αποκτά επίσης λειτουργία βελτίωσης μηνύματος. Μέσω του εικονιδίου με το στυλό, οι χρήστες θα μπορούν να αναδιατυπώνουν ένα μήνυμα πριν το στείλουν, επιλέγοντας πιο καθαρό, κατάλληλο ή προσεγμένο ύφος - και μάλιστα χωρίς να το μάθει κανείς. Η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη σε συνομιλίες, κοινότητες και κανάλια, με εξαίρεση τα νήματα σχολίων

Από το ίδιο εικονίδιο θα παρέχεται και μετάφραση μηνύματος, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικοινωνούν πιο εύκολα σε διαφορετικές γλώσσες μέσα από την εφαρμογή.

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι χρήσιμη, προσβάσιμη και συναφής με την καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Ofir Eyal, CEO της Rakuten Viber. «Μέσω της συνεργασίας μας με την OpenAI, φέρνουμε το ChatGPT απευθείας στις συνομιλίες που οι άνθρωποι έχουν κάθε μέρα. Είτε οι χρήστες θέλουν βοήθεια στη σύνταξη ενός μηνύματος, στη σύνοψη πληροφοριών, στη μετάφραση περιεχομένου ή στην εξερεύνηση νέων ιδεών, αυτά τα εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα στη Viber».

Από την πλευρά του, ο Torben Severson, VP and Head of Global Business Development της OpenAI, ανέφερε: «Τα μηνύματα είναι εκεί που εκτυλίσσεται τόσο μεγάλο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Με το ChatGPT στη Viber, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν χρήσιμη και δημιουργική υποστήριξη ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζονται - από το να βρουν τις κατάλληλες λέξεις, έως να φτιάξουν μια συνομιλία ή να επεξεργαστούν μια φωτογραφία. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με τη Rakuten Viber για να φέρουμε αυτά τα εργαλεία σε μια εφαρμογή που οι χρήστες ήδη χρησιμοποιούν καθημερινά».

Πηγή: skai.gr

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