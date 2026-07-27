Η Κίνα εξέφρασε την πλήρη στήριξή της προς τη Βραζιλία απέναντι σε κάθε μορφή «εξωτερικής ανάμιξης» στις εσωτερικές της υποθέσεις, με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να διαβεβαιώνει τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών, ο Σι υπογράμμισε ότι η Κίνα υποστηρίζει τη Βραζιλία στην υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και στην απόρριψη κάθε ξένης παρέμβασης στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας.

Παράλληλα, επανέλαβε τη βούληση του Πεκίνου να ενισχύσει τη συνεργασία με τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και των διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Νέα Κίνα.

Στήριξη σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία

Η παρέμβαση του Κινέζου προέδρου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης στη Βραζιλία, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Λούλα διεκδικεί νέα θητεία απέναντι στον ακροδεξιό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2022.

Η κινεζική αναφορά περί «εξωτερικής ανάμιξης» αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η κυβέρνηση Λούλα έχει επανειλημμένα καταγγείλει προσπάθειες ξένων παραγόντων να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα ενόψει των εκλογών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατικής διαδικασίας.

Η σύγκρουση με τον Μιλέι κλιμακώνεται

Το τηλεφώνημα Σι - Λούλα πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη σοβαρή διπλωματική κρίση που ξέσπασε ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατά την επίσκεψή του στο Σάο Πάολο για να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Φλάβιο Μπολσονάρου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Λούλα, αποκαλώντας τον «κατάδικο» και χαρακτηρίζοντας την κυβέρνησή του «κυβέρνηση σοσιαλιστών κλεφτών».

Η αντίδραση της Μπραζίλια ήταν άμεση. Η κυβέρνηση ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στο Μπουένος Άιρες, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Μιλέι «ευθεία προσβολή» προς τον πρόεδρο, την κυβέρνηση και τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές διπλωματικές κινήσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Νότιας Αμερικής, γεγονός που επιβεβαιώνει το βάθος της κρίσης στις σχέσεις τους.

Πεκίνο και Μπραζίλια ενισχύουν τον στρατηγικό τους άξονα

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Βραζιλίας και οι δύο χώρες διατηρούν στενή συνεργασία στο πλαίσιο των BRICS και άλλων πολυμερών οργανισμών. Η νέα δημόσια στήριξη του Σι προς τον Λούλα εκτιμάται ότι ενισχύει το μήνυμα πως Πεκίνο και Μπραζίλια επιδιώκουν να εμφανιστούν ως υπέρμαχοι της εθνικής κυριαρχίας και της πολυπολικής διεθνούς τάξης, σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών και έντονης πολιτικής πόλωσης στη Λατινική Αμερική.



Πηγή: skai.gr

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