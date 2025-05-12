Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο του ομίλου Thanos Hotels & Resorts για την είσοδο και ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά φιλοξενίας, που έχει ανακοινωθεί με στόχο τη δημιουργία και διαχείριση δέκα νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην χώρα μας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Ήδη λειτουργούν δύο ξενοδοχεία με το brand Amyth στη Μύκονο - το Amyth of Agios Stefanos και το Amyth Super Paradise - τα οποία αποτελούν τον προπομπό της στρατηγικής επέκτασης του ομίλου.

Το μοντέλο ανάπτυξης, όπως επισημαίνεται, συνδυάζει την ίδια κεφαλαιακή ενίσχυση με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Thanos Hospitality Services, ενός εξειδικευμένου business unit που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες asset management και pre-opening consulting. Το Amyth Super Paradise λειτουργεί ήδη υπό αυτό το μοντέλο.

Ο Θάνος Μιχαηλίδης, ιδιοκτήτης και CEO του ομίλου, αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο σταθερότητας και είναι φιλόξενη για επενδύσεις, ενώ την ίδια στιγμή η πρόοδος σε υποδομές και τουρισμό δημιουργούν στέρεες βάσεις. Προσελκύει επισκέπτες από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά προφίλ, και αποτελεί επενδυτικό προορισμό μακράς πνοής, με επίκεντρο την ποιοτική εμπειρία. Η Ελλάδα είναι φυσική εξέλιξη για τον όμιλό μας, χωρίς να αποκλείουμε άλλες διεθνείς αγορές, προσθέτει.

Στόχος η αξία των μονάδων να φθάσει το ένα δισ. ευρώ

Η αξία των ξενοδοχειακών ακινήτων που διαχειρίζεται σήμερα ο όμιλος ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Το βασικό κριτήριο επιλογής νέων μονάδων δεν είναι το μέγεθος, αλλά η αξία που μπορούν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου - και όχι μόνο. Όπως εκτιμά ο Θάνος Μιχαηλίδης, σημασία έχει και η δυνατότητα να δίνεται επίσης προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία που στηρίζει τον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, τα Amyth Hotels προσφέρουν μια εμπειρία που συνδέει τον επισκέπτη με τον τόπο, την ιστορία του και τον πολιτισμό του χωρίς να θυσιάζει την πολυτέλεια ή την άνεση.

Συνεργασία με Τράπεζα Πειραιώς

Η είσοδος στην ελληνική αγορά όπως ανακοινώθηκε, ενισχύεται και από τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικού πακέτου ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, τις ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, ο όμιλος έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των κύριων χρηματοδοτικών του δραστηριοτήτων από την Κύπρο στην Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική του παρουσία. Η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τη δέσμευση του ομίλου στην ελληνική αγορά και παρέχει ευελιξία στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.

Το Amyth of Nicosia ξεκίνησε η λειτουργία του

Από τον Μάρτιο του 2025, το Amyth of Nicosia προστέθηκε στην αλυσίδα των Amyth Hotels του ομίλου. Πρόκειται για το τρίτο ξενοδοχείο της σειράς Amyth, μετά τα δύο της Μυκόνου, και προσφέρει μια διαφορετική πρόταση στον κλάδο της φιλοξενίας, εστιάζοντας στην αυθεντική κυπριακή εμπειρία. Χωροθετημένο εντός των μεσαιωνικών ενετικών τειχών της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην Οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 29, κοντά στην Αρχιεπισκοπή και το Αρχοντικό Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, το ξενοδοχείο ενσωματώνεται στον χαρακτήρα της περιοχής. Οι εσωτερικοί χώροι του χρονολογούνται από τις αρχές του 1900 και διατηρούν παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Όπως ανακοινώθηκε, η αρχιτεκτονική επιμέλεια φέρει την υπογραφή του γραφείου Ηρακλής Παπαχρίστου, ενώ τη διακόσμηση ανέλαβε η Μαρία Νεοφύτου. Πρόκειται για μια πλήρως ανακαινισμένη έπαυλη, που αρχικά λειτουργούσε ως σχολείο και πλέον μετατράπηκε σε boutique ξενοδοχείο με δέκα δωμάτια και σουίτες, εστιατόριο με αυλή και μπαρ. Το Amyth of Nicosia απευθύνεται τόσο σε επιχειρηματικά στελέχη όσο και σε ταξιδιώτες που επιθυμούν να συνδυάσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με ένα ποιοτικό city break. Παράλληλα, στους χώρους του ξενοδοχείου θα φιλοξενούνται επιλεγμένα έργα τέχνης από Κύπριους δημιουργούς.

Ανάπτυξη του brand Amyth

Το brand Amyth αποτελεί τον βασικό άξονα της στρατηγικής του ομίλου και σήμερα περιλαμβάνει τρεις μονάδες: Amyth of Agios Stefanos, Amyth Super Paradise και Amyth of Nicosia. Η φιλοσοφία του brand συνδυάζει τοπικά χαρακτηριστικά με σύγχρονο lifestyle, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας. Στόχος είναι η επέκταση του brand Amyth σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Παράλληλα, υπό εξέλιξη βρίσκονται σημαντικά projects στην Κύπρο, όπως η μετατροπή του ιστορικού ξενοδοχείου Palm Beach στη Λάρνακα σε resort μικτής ανάπτυξης, με κόστος που ξεπερνά τα 110 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τα έργα στο ξενοδοχείο Berengaria στον Πρόδρομο και το νέο συγκρότημα Antasia στην Πάφο, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ.

