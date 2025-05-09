Alpha Bank: Κέρδη 239,3 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

Σε σταθερή τροχιά στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού της σχεδίου βρίσκεται η Alpha Bank, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2025. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2024, φθάνοντας τα 239,3 εκατομμύρια ευρώ, επωφελούμενα από:

- Την ισχυρή γραμμή άμυνας έναντι της πτώσης των επιτοκίων.

- τη σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 16% σε ετήσια βάση.

- την εξομάλυνση του κόστους πιστωτικού Κινδύνου που διαμορφώθηκε στις 53 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχή περσινή περίοδο, καθώς ο Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,3%, υψηλότερα κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες ενώ παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το δ’ τρίμηνο, απορροφώντας την πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% των κερδών, την αύξηση των δανείων κατά €0,6 δισ. στο 1ο τρίμηνο, την απόσβεση για τα DTC, και την πλήρη επίπτωση κατά μόλις 27μ.β. από την Βασιλεία IV, η οποία είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2025.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ενισχύθηκε κατά €0,6 δισ το α’ τρίμηνο κυρίως λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής ζήτησης, ενώ το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατέγραψε αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα κεφάλαια πελατών τα οποία ενισχύθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 12% των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση.

Παρά τη μείωση των ημερολογιακών ημερών στο τρίμηνο, το σύνολο των εσόδων υποχώρησε κατά μόλις 3%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) υποχώρησαν οριακά κατά 2,6%, στα 395,3 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρέσουμε το αντίκτυπο των λιγότερων ημερών του τριμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν ουσιαστικά αμετάβλητα στο τρίμηνο, έχοντας μακράν την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 4 τραπεζών.

Η διοίκηση της τράπεζας επιβεβαίωσε τον στόχο της για καθαρά έσοδα από τόκους (NII) στα €1,65 δισ., παρά τη μικρή υστέρηση στο α’ τρίμηνο

Επιστροφή αξίας στους μετόχους – Μέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Ακόμη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση της Alpha Bank πήρε πρόβλεψη για την διανομή μερίσματος 111 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο που αντιστοιχεί στο 50% των κερδών. Υπενθυμίζουμε ότι η Alpha Bank για το 2025 θα προτείνει τη διανομή του 50% επί των δημοσιευμένων κερδών της εκ των οποίων το 75% μέσω της επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback), επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Τράπεζας και την αποτίμηση της στην αγορά.

Στρατηγική εξαγορά της AXIA Ventures – Τριπλασιασμός εσόδων επενδυτικής τραπεζικής

Η πρόσφατη εξαγορά της AXIA Ventures δημιουργεί την μόνη πλήρως καθετοποιημένη πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και υπηρεσιών Κεφαλαιαγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα, τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών συναλλαγών αναμένεται να τριπλασιαστούν τα επόμενα έτη, και εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 45 εκατ. Ευρώ από 10-15 εκατ. ευρώ σήμερα. Η εν λόγω εξαγορά, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή με απόδοση επένδυσης άνω του 20%.

«Σε συνέχεια των συναλλαγών με τη FlexFin και την Astro Bank νωρίτερα μέσα στο έτος, προχωρήσαμε στην τρίτη εξαγορά μέσα σε τέσσερις μόλις μήνες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την εξαγορά της AXIA Ventures, μία στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στην δημιουργία της μεγαλύτερης πλατφόρμας επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και την Κύπρο», σχολίασε ο Βασίλης Ψάλτης.

Υψηλότεροι στόχοι με ορίζοντα το 2027

Η Διοίκηση του Ομίλου αναμένει περαιτέρω επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής του Ομίλου, λόγω της συνέχισης των στρατηγικών εξαγορών αλλά και των διαρθρωτικών πλεονεκτημάτων της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις, έως το τέλος του 2027, το RoTE αναμένεται να αγγίξει το 13% (από 12% που ήταν η αρχική πρόβλεψη), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ξεπεράσουν τα 45 σεντς, από 42 που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

«Στην Alpha Bank, οι προτεραιότητές μας παραμένουν σαφείς: επέκταση και κερδοφορία του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, εξασφάλιση γενναιόδωρων διανομών στους μετόχους και αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου για την υλοποίηση της στρατηγικής μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε αυτές τις προτεραιότητες και να μεγιστοποιούμε την αξία για τους μετόχους μας», υπογράμμισε σε δήλωση του ο κ. Ψάλτης.

Σχολιάζοντας συνολικά τα αποτελέσματα τριμήνου, ο κ. Ψάλτης ανέφερε: «Έχοντας κλείσει το 2024 με εξαιρετικές επιδόσεις, η Alpha Bank διατηρεί τη δυναμική της και το 2025, καταγράφοντας το ισχυρότερο τρίμηνο από απόψεως κερδοφορίας στην ιστορία της, με καθαρά κέρδη ύψους 223 εκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, επίδοση που μεταφράζεται σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15,4%. Αυτό το ισχυρό αποτέλεσμα, μας τοποθετεί σε σταθερή τροχιά επίτευξης των στόχων, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνεπή και στοχευμένη υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου».

