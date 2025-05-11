Ο οίκος Gooding Christie's ανέλαβε την έκθεση Rétromobile στη Νέα Υόρκη

Η Gooding Christie's θα είναι ο επίσημος συνεργάτης δημοπρασίας της Rétromobile, της μεγάλης εμπορικής έκθεσης κλασικών αυτοκινήτων, στη Νέα Υόρκη στις 19-22 Νοεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο οίκος Gooding Christie's θα πραγματοποιήσει επίσης τη μοναδική δημοπρασία κατά την 50ή επέτειο του Rétromobile στο Paris Expo Porte de Versailles στις 28 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2026. Το Rétromobile είναι ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα στην Ευρώπη. Φέτος, περισσότεροι από 146.000 άνθρωποι παρευρέθηκαν για να δουν τις αστραφτερές κλασικές Aston Martins, Alfa Romeos, Lancias και Lamborghini σε μία έκταση 800.000 τετραγωνικών ποδιών. Υπήρχαν 600 εκθέτες που πουλούσαν ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αναμνηστικά, αλλά και τα ίδια τα αυτοκίνητα.

Η Rétromobile έχει εργαστεί τα τελευταία χρόνια για να επεκτείνει την παρουσία της εκτός Ευρώπης, ειδικά στις ΗΠΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% της παγκόσμιας αγοράς κλασικών αυτοκινήτων, λέει ο Gérard Neveu, διευθυντής της Rétromobile New York.

Αυτή είναι η πρώτη σημαντική είδηση ​​από τον νεοσύστατο όμιλο δημοπρασιών από τότε που η Christie's εξαγόρασε την Gooding τον Σεπτέμβριο του 2024, μια αγορά που αποσκοπούσε να διαφοροποιήσει τις προσφορές της Christie's, καθώς η αγορά τέχνης εξασθενεί.

«Είναι άγνωστο», λέει ο David Gooding, πρόεδρος της Gooding Christie's, σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των δασμών Τραμπ στην αγορά συλλογικής διαχείρισης. «Δεν υπολογίζουμε να φέρουμε πολλά αυτοκίνητα από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.