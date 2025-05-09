Norse Atlantic: Ξεκινά στις 3 Ιουνίου δρομολόγιο Αθήνα - Λος Άντζελες

Μία νέα αεροπορική σύνδεση μεταξύ του Los Angeles International Airport (LAX) και της Αθήνας (ATH), εγκαινίασε η Norse Atlantic διευρύνοντας το υπερατλαντικό δίκτυό της. Το νέο δρομολόγιο αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει νέους προορισμούς προς την αγορά των ΗΠΑ, με οικονομικές επιλογές ναύλων.

Όπως επισημάνθηκε σήμερα στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, η πτήση θα ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου 2025 και θα εκτελείται τέσσερις φορές την εβδομάδα με Boeing 787 Dreamliner. Οι ναύλοι θα ξεκινούν από $269 ή 259 ευρώ, με διαθέσιμες επιλογές τόσο για οικονομική όσο και για premium καμπίνα.

Η Norse Atlantic ήδη προσφέρει οικονομικά προσιτές πτήσεις από το Λος 'Αντζελες προς Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη και τώρα Αθήνα.

Ο Bjørn Tore Larsen, CEO και ιδρυτής της Norse Atlantic Airways δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε η πρώτη αεροπορική εταιρεία που συνδέει το Λος Άντζελες με την Αθήνα και την Ελλάδα. Ακόμα περισσότερο, πιστεύουμε ότι η Αθήνα είναι μια πολύ καλή επιλογή για την επιχειρηματική ανάπτυξή μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που προσλαμβάνουμε τοπικούς συνεργάτες στην Αθήνα. Πιστεύουμε ότι η Norse θα προσθέσει αξία στη τουριστική βιομηχανία της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και θα συνεχίσει να ενισχύει την ομάδα της με εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό».

Η αεροπορική εταιρεία Norse Atlantic Airways ιδρύθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο και βασικό μέτοχο Bjørn Tore Larsen τον Μάρτιο του 2021. Η εταιρεία διαθέτει έναν σύγχρονο, αποδοτικό στόλο Boeing 787 Dreamliners, με καμπίνες Economy και Premium, καθεμιά εξοπλισμένη με προσωπικό σύστημα ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η Norse Atlantic εξυπηρετεί ένα αυξανόμενο δίκτυο εμβληματικών προορισμών στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, επιτρέποντας στους επιβάτες να ταξιδέψουν σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος ‘Αντζελες, το Λας Βέγκας, το Μαϊάμι, το Ορλάντο, η Μπανγκόκ, το Κέιπ Τάουν, το Όσλο, η Στοκχόλμη, η Αθήνα, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Ρώμη και το Παρίσι. Η πρώτη πτήση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε από το Όσλο στη Νέα Υόρκη στις 14 Ιουνίου 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

