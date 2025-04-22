Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση στις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας, αλλά οι διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, και παραδέχθηκε πως θα είναι ''δύσκολες'', ανέφερε σε επενδυτές σε διάσκεψη της JP Morgan σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι ο στόχος της κυβέρνησης Τραμπ δεν ήταν «να αποσυνδέσει», τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Αντίθετα, είπε ότι ελπίζει σε μια «μεγάλη, όμορφη εξισορρόπηση» της οικονομίας της Κίνας προς περισσότερη κατανάλωση, και της οικονομίας των ΗΠΑ προς περισσότερη μεταποίηση, αλλά διευκρίνισε πως δεν είναι σαφές εάν το Πεκίνο είναι έτοιμο να το πράξει.

Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ είπε ότι η τρέχουσα κατάσταση, με δασμούς 145% των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα και 125% κινεζικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, δεν είναι βιώσιμη, λέγοντας ότι μια αποκλιμάκωση θα συμβεί στο "πολύ εγγύς μέλλον" που θα προσφέρει "μια ανακούφιση" στις αγορές.

Τραμπ: Θα διαπραγματευτεί τους δασμούς;

Ο Λευκός Οίκος διαπραγματεύεται τώρα εμπορικές συμφωνίες με δεκάδες χώρες, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τους σκληρότερους από τους σαρωτικούς δασμούς του για 90 ημέρες, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επισκέπτεται την Ινδία αυτή την εβδομάδα για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις.

Όπως σημειώνουν αμερικανικά ΜΜΕ, οι ξένες χώρες δηλώνουν ότι η αναστολή των δασμών θα τους δώσει ανάσα ούτως ώστε να καταλήξουν σε συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ.

Υπάρχει τώρα ένας βασικός δασμός 10% στα περισσότερα εισαγόμενα αγαθά - αντί για τους υψηλότερους συντελεστές που επέβαλε αρχικά η κυβέρνηση Τραμπ για τα αγαθά πολλών χωρών – με εξαίρεση την Κίνα, οι εισαγωγές της οποίας θα αντιμετωπίσουν έναν επιπλέον δασμολογικό συντελεστή 125% πέρα από τους υφιστάμενους δασμούς (δηλαδή το συνολικό ποσοστό ανέρχεται στο 145%), αφότου η χώρα προχώρησε σε αντίμετρα κατά των ΗΠΑ.

Περισσότερες από 75 χώρες προσέγγισαν τον Λευκό Οίκο για να διαπραγματευτούν εμπορικές συμφωνίες, είπαν προηγουμένως αξιωματούχοι του Τραμπ, και ο οικονομικός σύμβουλος Κέβιν Χάσετ είπε στο Fox την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχουν τώρα «προσφορές στο τραπέζι» που αφορούν 15 χώρες –αν και αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιες– και οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν γρήγορα».

Ο επικεφαλής εμπορικός διαπραγματευτής της Ιαπωνίας συναντήθηκε με την κυβέρνηση Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, με τον Τραμπ να λέει στο Truth Social Πέμπτη ότι είχαν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση», όπως και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι –μια δεξιά σύμμαχος του Τραμπ– που είπε από τον Λευκό Οίκο ότι ήταν «σίγουρη» ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να δώσει προτεραιότητα στις εμπορικές συμφωνίες με την Ιαπωνία και άλλες χώρες πέριξ της Κίνας, ανέφερε το NBC News επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή του Λευκού Οίκου, αναφέροντας επίσης τις διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα και το Βιετνάμ ως «βασικές προτεραιότητες».

Όμως, ενώ η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί «90 συμφωνίες σε 90 ημέρες», δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί τελικές συμφωνίες, και άλλες χώρες δεν φαίνεται να ενδίδουν τόσο εύκολα στον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ να βάλει την «Αμερική πρώτη»: Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα είπε τη Δευτέρα η κυβέρνησή του δεν θα υποχωρήσει μόνο σε αυτό που θέλει ο Τραμπ - λέγοντας στο κοινοβούλιο της χώρας. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Στάρμερ δήλωσε ότι «θα συνάψει συμφωνία μόνο εάν είναι προς το εθνικό συμφέρον».

Ο Βανς δήλωσε σε ομιλία του από την Ινδία την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να «εξισορροπήσει εκ νέου το παγκόσμιο εμπόριο» με τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, υποστηρίζοντας ότι «θέλει να συνεργαστεί με ανθρώπους και χώρες» για να δημιουργήσει «ένα σύστημα παγκόσμιου εμπορίου ισορροπημένο, ανοιχτό και σταθερό και δίκαιο». Σύμφωνα με τον Guardian, ο Βανς πρόσθεσε: «Οι εταίροι της Αμερικής δεν χρειάζεται να μοιάζουν ακριβώς με την Αμερική, ούτε οι κυβερνήσεις μας πρέπει να κάνουν τα πάντα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποιους κοινούς στόχους».

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενδεικτικά, η ΕΕ διέκοψε τους προγραμματισμένους δασμούς κατά των ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Τραμπ για αναστολή των δασμών για 90 ημέρες, αλλά ανακοίνωσε τη Δευτέρα πρόσθετα προϊόντα που θα μπορούσαν να φορολογηθούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. «Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αν και το Bloomberg ανέφερε την Τρίτη ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ έχουν μέχρι στιγμής σημειώσει μικρή πρόοδο, με ανώνυμες πηγές να αναφέρουν ότι οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές αποχώρησαν από μια πρόσφατη συνάντηση «έχοντας λίγη σαφήνεια» σχετικά με τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ για συμφωνία. Η Ευρώπη ήλπιζε ότι η Μελόνι θα είχε καλύτερη τύχη να επηρεάσει τον Τραμπ από άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, για τους οποίους οι New York Times είχαν πρόβλημα να προγραμματίσουν ακόμη και συνάντηση με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, και ο Τραμπ είπε κατά τη συνάντησή του με τον Μελόνι ότι «θα υπάρξει μια εμπορική συμφωνία, 100%» μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Θα διαπραγματευτεί η Κίνα με τις ΗΠΑ;

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social στις 17 Απριλίου ότι «κάθε έθνος, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, θέλει συνάντηση» σχετικά με τους δασμούς του, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ και η Κίνα έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να χαλαρώσουν τον εμπορικό τους πόλεμο. Η Κίνα ανταπέδωσε τους δασμούς 145% του Τραμπ στη χώρα επιβάλλοντας δασμούς 125% στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων. Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, το Bloomberg ανέφερε στις 16 Απριλίου ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι θέλουν η κυβέρνηση Τραμπ να λάβει «ορισμένα βήματα» προτού να είναι διατεθειμένοι να έρθουν στο τραπέζι. Αυτό περιλαμβάνει «χαλινάρι» στα σχόλια του Βανς αφού αναφέρθηκε στο εμπόριο με την Κίνα λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «δανείζονται χρήματα από Κινέζους αγρότες για να αγοράσουν τα πράγματα που κατασκευάζουν αυτοί οι Κινέζοι αγρότες», τα οποία η κινεζική κυβέρνηση έχει επικρίνει ως «άγνοια και ασέβεια».

Η Κίνα θέλει επίσης η κυβέρνηση Τραμπ να έχει μια «πιο συνεπή» εμπορική θέση, και να διορίσει ένα άτομο για τις συνομιλίες, σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ επίσης επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Κίνας για τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ταϊβάν. Η κινεζική κυβέρνηση εξέδωσε επίσης δήλωση τη Δευτέρα, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να αντιδράσει σε οποιαδήποτε χώρα βλάπτει την Κίνα για να κατευνάσει τον Τραμπ, με έναν εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου να ξεκαθαρίζει: «Ο κατευνασμός δεν μπορεί να φέρει ειρήνη και ο συμβιβασμός δεν μπορεί να κερδίσει έναν σεβασμό». Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι αισθάνεται άνετα με τους δασμούς να παραμείνουν ως έχουν έως ότου η Κίνα να αποφασίσει να διαπραγματευτεί και η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ είπε την Τρίτη ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Κίνας», υποστηρίζοντας: «Η Κίνα πρέπει να συνάψει συμφωνία μαζί μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς μια συμφωνία μαζί τους».

Θα καταργήσει η κυβέρνηση Τραμπ τους δασμούς 10%;

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο βασικός δασμολογικός συντελεστής 10% της κυβέρνησης Τραμπ στα περισσότερα ξένα αγαθά θα μπορούσε να αρθεί, ή αν ήρθε για να μείνει ακόμη και όταν οι χώρες διαπραγματεύονται να μειώσουν τους υψηλότερους συντελεστές που τέθηκαν σε παύση. Ο Τραμπ είπε προηγουμένως στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι ο συντελεστής 10% είναι «το πάτωμα», αν και θα μπορούσαν να υπάρχουν περιορισμένες εξαιρέσεις.

Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τη Δευτέρα απέφυγε να πει εάν οι δασμοί οποιασδήποτε χώρας θα μπορούσαν να μειωθούν στο μηδέν. "Θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα συμβεί με τις διαπραγματεύσεις", δήλωσε στο Bloomberg TV, σημειώνοντας ότι "υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ξεπεράσουμε: δασμούς, μη δασμολογικούς φραγμούς, εμπορικούς φραγμούς, νομισματική χειραγώγηση και επιδότηση εργασίας και εγκαταστάσεων".

Πόσο χρόνο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις;

Ο Μπέσεντ δεν έδωσε καμία συγκεκριμένη ένδειξη για το πόσο χρόνο θα μπορούσαν να διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ή εάν θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω παράταση πέρα ​​από την αναστολή των 90 ημερών, εάν οι συνομιλίες δεν έχουν τελειώσει μέχρι τότε. Ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, υπέθεσε σε συνέντευξή του στο Fox Business πριν από την παύση του Τραμπ ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν θα ολοκληρωθούν γρήγορα, σημειώνοντας ότι «οι εμπορικές συμφωνίες είναι πολύ μεγάλες και πολύ περίπλοκες» και «δεν μπορούν να γίνουν εν μία νυκτί».



Από πλευράς του, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ Κέβιν Χάσετ, είπε στο Fox την Πέμπτη ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μπορεί να ολοκληρωθούν πιο γρήγορα από τις κανονικές εμπορικές συμφωνίες.

