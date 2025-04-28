Τα iPhone μαθαίνουν ινδικά

Σχεδόν ταυτόχρονα με την πρόσφατη επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί, διέρρευσαν πληροφορίες για την πρόθεση της Apple να μεταφέρει μέρος της παραγωγής στην Ινδία.Τα ινδικά ΜΜΕ δεν χόρταιναν να μεταδίδουν εικόνες από την «επιστροφή» της Ούσα Βανς στην χώρα που άφησαν οι γονείς της τη δεκαετία του 1970, για να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ. Η «δεύτερη κυρία» των ΗΠΑ ήθελε να δείξει στον σύζυγό της και αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στα παιδιά τους την χώρα καταγωγής της.



Όμως σε μια εποχή, στην οποία όλος ο πλανήτης συζητά για τις αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, μετά τις δασμολογικές «επινόησεις» του Ντόναλντ Τραμπ ήταν λογικό η επίσκεψη από ιδιωτική να καταλήξει εξαιρετικά πολιτική, αφού την οικογένεια υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Δε δίστασε μάλιστα να δώσει στη δημοσιότητα και φωτογραφίες με τον γιο του Τζέι Ντι Βανς στα γόνατά του.

Διπλασιασμός παραγωγής

Περίπου ταυτόχρονα διέρρεαν πληροφορίες για την πρόθεση της διοίκησης της Apple να μεταφέρει μέρος της παραγωγής του iPhone από την Κίνα στην Ινδία. Η εταιρεία παράγει ήδη εκεί, αλλά σκέφτεται να αυξήσει «γενναία» την παραγωγή της, έτσι ώστε τα περίπου 6 εκατομμύρια τηλέφωνα, που πουλάει ετησίως στις ΗΠΑ, να βγαίνουν από το 2026 και μετά εξ' ολοκλήρου από ινδικά εργοστάσια.



Η πλειοψηφία των iPhone που πωλούνται στην Αμερική κατασκευάζεται ακόμα στην Κίνα, αλλά η εταιρεία έχει ήδη προνοήσει να μεταφέρει μέρος της παραγωγής σε Ινδία και Βιετνάμ.



Ο δεδηλωμένος στόχος του Τραμπ είναι τα έξυπνα αυτά κινητά τηλέφωνα να κατασκευάζονται μελλοντικά στις ίδιες τις ΗΠΑ, κάτι που για πολλούς ειδικούς θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εκτιμήσεις αναλυτών του χώρου έχουν καταλήξει ότι ένα iPhone «made in USA» θα έφτανε να κοστίζει μέχρι και 3.500 δολάρια.

Το 27% κερδίζει... το 145%

Την είδηση για διπλασιασμό της παραγωγής στην Ινδία μετέδωσαν τόσο οι Financial Times όσο και το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενα φυσικά τους «αφόρητους» φόρους για τις εισαγωγές από την Κίνα στις ΗΠΑ, που φτάνουν το εξωφρενικό 145%. Οι αντίστοιχοι δασμοί απέναντι στην Ινδία είναι αυτή τη στιγμή στο 27% και η προσδοκία του Ινδού πρωθυπουργού είναι φυσικά να ρίξει και άλλο αυτό το νούμερο.



Ο Βανς σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με το Μόντι υπαινίχθηκε ότι έχουν υπάρξει σημάδια σημαντικής προόδου στις σχετικές συνομιλίες. Ο φιλόδοξος στόχος είναι να υπάρξει μια εμπορική συμφωνία των δύο χώρων μέχρι τον Ιούλιο. Για να εξευμενίσει τον Τραμπ ο ευέλικτος Ινδός πολιτικός έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να αυξήσει τις αγορές πετρελαίου και οπλικών συστημάτων από την Αμερική.



Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας φέρνει την προσεχώς τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη σε μια θέση, που θα απαιτήσει εξαιρετικά ευαίσθητους χειρισμούς. Οι ΗΠΑ παραμένουν βασική εξαγωγική αγορά για την Ινδία, συνεπώς θα μπορούσε να επωφεληθεί από την μάχη του Τραμπ με το Πεκίνο, ειδικά αν αυτός καταλάβει πως δε θα μπορεί να είναι τσακωμένος διαρκώς με όλες τις χώρες του πλανήτη.

Ασκήσεις ισορροπίας

Από την άλλη πλευρά, όμως, πολλά από τα προϊόντα της χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από την Κίνα. Ο πρωθυπουργός Μόντι γνωρίζει ότι η σχέση με το Πεκίνο είναι σημαντική για την πατρίδα του, ωστόσο παραμένει προσεκτικός στις συνεχείς επιθέσεις φιλίας, που έχει εξαπολύσει ειδικά το τελευταίο διάστημα ο Κινέζος πρέσβης στο Νέο Δελχί, που συνηθίζει να υπενθυμίζει ότι Κίνα και Ινδία, δύο χώρες μέλη της ομάδας ΒRICS μαζί διαθέτουν μια «τεράστια δυναμική».



Το δίλημμά του δεν είναι καθόλου εύκολο προς λύση. Θα πρέπει να καταφέρει να κρατήσει τις ισορροπίες με δύο μεγάλους αντιπάλους, που έχουν σηκωμένα τα μανίκια, εξασκώντας την ουδετερότητά του και αποφεύγοντας να εκνευρίσει έναν από τους δύο, εξέλιξη που θα μπορούσε να του επιφέρει απρόβλεπτες «τιμωρίες».

Πηγή: Deutsche Welle

