Το Spotify αυξάνει τις τιμές των συνδρομών από το καλοκαίρι

Το Spotify αναμένεται να αυξήσει τις τιμές των συνδρομών σε αρκετές χώρες φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, καθώς η εταιρεία φαίνεται πως δίνει προτεραιότητα στο κέρδος λόγω της αύξησης των μετοχών της.

Ο όμιλος σχεδίαζε να αυξήσει τις τιμές κατά περίπου 1 ευρώ στις ατομικές συνδρομές σε χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής ήδη από τον Ιούνιο, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος.

Ωστόσο, το Spotify δεν θα αυξήσει τις τιμές στις ΗΠΑ που είναι και η μεγαλύτερη αγορά του.

Τα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας πιέζουν εδώ και καιρό το Spotify, το Apple Music και άλλες πλατφόρμες streaming να αυξήσουν τις τιμές τους, υποστηρίζοντας πως οι αυξήσεις είναι μικρότερες από τον πληθωρισμό, ενώ οι υπηρεσίες τους είναι και φθηνότερες σε σχέση με άλλες συνδρομητικές πλατφόρμες, όπως το Netflix.

Καθώς οι μεγάλες δισκογραφικές αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης, προωθούν παράλληλα το «Streaming 2.0», που περιλαμβάνει ακριβότερες premium εκδόσεις των υπηρεσιών. Το Spotify, το Apple, το Amazon και το YouTube εξετάζουν το ενδεχόμενο χρέωσης επιπλέον ποσών για πρόσβαση σε νέα μουσική ή προνομιακή πρόσβαση σε εισιτήρια συναυλιών.

Το Spotify φέρεται να σχεδιάζει και μια «υπερ-premium» κατηγορία που θα κοστίζει 6 δολάρια επιπλέον, των 11 δολαρίων το μήνα στις ΗΠΑ, αναφέρουν επίσης οι Financial Times.

Πηγή: skai.gr

