Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις, καθώς από το 2025 η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το δελτίο αποστολής και το ηλεκτρονικό πελατολόγιο περνούν στην καθημερινότητα των εταιρειών. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Nepa Economic Consulting Κωνσταντίνος Πατήρης, εξηγεί και εκτιμά τι σημαίνει στην πράξη αυτή η μετάβαση.

Δελτίο αποστολής: Τι αλλάζει από 1/6/2025

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής πήρε παράταση: Η 1η φάση που έπρεπε να ξεκινήσει 1.04.25 πηγαίνει στην 1.06.25 και από 1.12.25 πάμε στην 2η φάση. Θα φέρει ουσιαστικές αλλαγές στην οργανωτική δομή της επιχείρησης. Θα έχει ιστορικά στοιχεία, θα μπορείς ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει πράγματα που σήμερα τα έβλεπε μόνο μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και το λογιστήριο του, τώρα θα υπάρχουν όλα στο Cloud my data.

Αυτό σημαίνει real-time παρακολούθηση των αποθεμάτων σε ποσότητα και αξία, αλλά και μεγαλύτερη λογοδοσία σε κάθε διακίνηση.

Εκπαίδευση και κόστος εφαρμογής

Η εκπαίδευση έχει κόστος στις εταιρείες. Όλες οι κινήσεις θα αποτυπώνονται. Αυξάνεται γενικότερα το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις οφείλουν να προϋπολογίσουν την ανάγκη για νέες γνώσεις, χρόνο εγκατάστασης και εξωτερική υποστήριξη.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και εργαζόμενοι

Θα πάμε σε μία καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας Στην μελέτη που εκδόθηκε από το Εργάνη φαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου το 2024 ήταν 2,390 εκατ., από αυτούς 1,500 εκατ. έχουν ενταχθεί ήδη στην ψηφιακή κάρτα και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα θα ενταχθούν προοδευτικά από το 2027 και μετά βάσει δηλώσεων του αρμόδιου υπουργείου.

Η "ψηφιακή ακτινογραφία" μιας επιχείρησης δεν αφήνει περιθώριο για σκιές: όσοι απασχολούν προσωπικό θα πρέπει να τηρούν ώρες εργασίας, συμβάσεις και τα προβλεπόμενα της εργατικής νομοθεσίας με απόλυτη ακρίβεια.

Αυτοματισμοί και στελέχωση

Όσο πιο πολύ εντάσσονται αυτοματοποιήσεις στις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, τόσο λιγότερη πίεση θα υπάρχει για προσωπικό, που σήμερα δύσκολα βρίσκεις ή διατηρείς. Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη με ποιοτικά στοιχεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν από αυτοματοποιημένες πολιτικές και διαδικασίες.

Έσοδα και κίνητρα

Η ψηφιοποίηση στη λειτουργία του κράτους μέσω των εφαρμογών my data, κάρτα εργασίας, ψηφιακό Δελτίο αποστολής, e timologio, ψηφιακό πελατολόγιο, διεύρυνε τη φορολογητέα βάση και τη βάση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών με αποτέλεσμα πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. «Θεωρώ», εκτιμά ο κ. Πατήρης, «ότι έχει φθάσει η στιγμή της μείωσης των συντελεστών ασφαλιστικών εισφορών, ΦΠΑ και φορολογικών συντελεστών ώστε η ψηφιοποίηση να επιστρέψει ως κίνητρό στις επιχειρήσεις».

Η τάση στην αγορά

Οι λιανικές πωλήσεις έχουν μία ύφεση, ενώ ο κλάδος των υπηρεσιών πάει πολύ καλά και ο εξαγωγικός χαρακτήρας πολλών εταιρειών πάει πολύ καλά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσία - όχι απλώς προϊόν - φαίνεται ότι έχουν μπροστά τους ευκαιρίες, εφόσον ψηφιοποιηθούν εγκαίρως.

