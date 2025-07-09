Η Apple βρίσκεται σε συζητήσεις για να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Formula 1 στις ΗΠΑ, όταν το συμβόλαιο γίνει διαθέσιμο το επόμενο έτος, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη.

Η αναφορά ακολουθεί την ισχυρή εισπρακτική επίδοση της ταινίας της Apple "F1: The Movie", η οποία συγκέντρωσε 293 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 10 ημέρες προβολής της, σύμφωνα με το Variety και άλλα πρακτορεία.

Η Apple αμφισβητεί τον σημερινό αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ESPN, που ανήκει στη Disney, για τα δικαιώματα της Φόρμουλα 1 το επόμενο έτος, αναφέρει το δημοσίευμα των FT, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα.

Η σειρά του Netflix "Formula 1: Drive to Survive" βοήθησε στην ενίσχυση της δημοτικότητας του αθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια δυναμική που η Apple ελπίζει τώρα να εκμεταλλευτεί.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Φεβρουάριο ότι το Netflix είναι μεταξύ των διεκδικητών για τα δικαιώματα μετάδοσης της Φόρμουλα 1 στις ΗΠΑ από τη σεζόν 2026, καθώς έληξε η περίοδος αποκλειστικότητας του ESPN για τη διαπραγμάτευση νέου συμβολαίου με την F1.

Η Apple και η F1 δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.