Η Apple βρίσκεται σε συζητήσεις για να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Formula 1 στις ΗΠΑ, όταν το συμβόλαιο γίνει διαθέσιμο το επόμενο έτος, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη.
Η αναφορά ακολουθεί την ισχυρή εισπρακτική επίδοση της ταινίας της Apple "F1: The Movie", η οποία συγκέντρωσε 293 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 10 ημέρες προβολής της, σύμφωνα με το Variety και άλλα πρακτορεία.
Η Apple αμφισβητεί τον σημερινό αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ESPN, που ανήκει στη Disney, για τα δικαιώματα της Φόρμουλα 1 το επόμενο έτος, αναφέρει το δημοσίευμα των FT, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα.
Η σειρά του Netflix "Formula 1: Drive to Survive" βοήθησε στην ενίσχυση της δημοτικότητας του αθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια δυναμική που η Apple ελπίζει τώρα να εκμεταλλευτεί.
Διάφορα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Φεβρουάριο ότι το Netflix είναι μεταξύ των διεκδικητών για τα δικαιώματα μετάδοσης της Φόρμουλα 1 στις ΗΠΑ από τη σεζόν 2026, καθώς έληξε η περίοδος αποκλειστικότητας του ESPN για τη διαπραγμάτευση νέου συμβολαίου με την F1.
Η Apple και η F1 δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.
