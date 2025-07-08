Οι εκπτώσεις της Amazon, που ξεκινούν την Τρίτη, αναμένεται να αποφέρουν έσοδα - ρεκόρ 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, αυξημένα κατά 53% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Emarketer.

Φέτος, ωστόσο, η εκστρατεία προώθησης διαρκεί τέσσερις ημέρες αντί για δύο, σημειώνει η Wall Street Journal.

Το ενδιαφέρον για την Prime Day έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, και οι ετήσιες αυξήσεις των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προώθησης έχουν παραμείνει σε μονοψήφια νούμερα τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει αναγκάσει τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου να γίνει πιο δημιουργικός με τις εκπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια της φετινής εκδήλωσης Prime Day, οι αγοραστές θα επικεντρωθούν πιθανότατα στην εύρεση προϊόντων με μεγάλες εκπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών και άλλων αγαθών που θα μπορούσαν να πληγούν από δασμούς αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με την Emarketer.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ επιδεινώθηκε τον Ιούνιο, μια αιφνιδιαστική διολίσθηση που οφείλεται εν μέρει στις ανησυχίες για τον αντίκτυπο των δασμών.

Οι αγοραστές είναι «πολύ επικεντρωμένοι στο να αποκτήσουν αξία όπου και όταν μπορούν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Zak Stambor, ανώτερος αναλυτής της Emarketer.

Διπλασιασμός της διάρκειας της Prime Day

Ο διπλασιασμός της διάρκειας της Prime Day σημαίνει επίσης περισσότερες διαφημιστικές ευκαιρίες, αυξάνοντας τα έσοδα σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Amazon. Οι διαφημιστικές πωλήσεις της Amazon ξεπερνούν πλέον τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και η Prime Day ωθεί τους πωλητές να ξοδέψουν πολλά χρήματα για να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους που προσφέρουν παρόμοια προϊόντα στην πλατφόρμα.

Ο Ράιαν Κλόουζ, διευθύνων σύμβουλος της Bartesian, η οποία προσφέρει μηχανές παρασκευής κοκτέιλ, δήλωσε ότι χρησιμοποιεί την Prime Day ως πείραμα για να δοκιμάσει τα διαφημιστικά εργαλεία της Amazon πριν από την Black Friday, όπου αναμένει τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Η Amazon θα χρησιμοποιήσει επίσης την εκπτωτική εκστρατεία για να εγγράψει νέα μέλη στην υπηρεσία συνδρομής Prime, αξίας 139 δολαρίων ετησίως, η οποία μεταξύ άλλων προσφέρει υπερταχεία αποστολή.

