Shein: Με IPO-ντρίμπλα στο Χονγκ Κονγκ θέλει να «σκοράρει» στο Λονδίνο

Αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά στο ταμπλό του Χονγκ Κονγκ υπέβαλε η κινεζική εταιρεία λιανικής πώλησης γρήγορης μόδας Shein, σε μια προσπάθεια να ταρακουνήσει τις ρυθμιστικές αρχές της Βρετανίας και να επιταχύνει την έγκριση του προγραμματισμένου ντεμπούτου της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η εταιρεία υπέβαλε εμπιστευτικά προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την προηγούμενη εβδομάδα και αιτήθηκε την έγκρισή του από την Εποπτική Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος που επικαλούνται οι FT.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση, ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο η Shein δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά του να σχολιάσει το θέμα.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου όπως και το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ δεν ανταποκρίθηκαν επίσης άμεσα στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν το θέμα.

Η Shein υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή της στο ταμπλό του Χονγκ Κονγκ για να πιέσει εν μέρει τη ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου να χαλαρώσει τους κανόνες περί δημοσιοποίησης των κινδύνων και να διατηρήσει ζωντανή την προσπάθειά της να υλοποιήσει τη μεγαλύτερη δυνητικά αρχική δημόσια προσφορά στο Λονδίνο εδώ και χρόνια, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT.

Το Reuters είχε αναφέρει από τον Ιούνιο ότι η Shein σχεδίαζε να υποβάλει εμπιστευτικά ένα προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή της στο Χονγκ Κονγκ, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Επίσης, τον Μάιο, το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι η Shein άρχισε να εξετάζει την εισαγωγή της στο Χονγκ Κονγκ αφότου η προτεινόμενη αρχική δημόσια προσφορά της στο Λονδίνο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πράσινο φως από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές.

Οι FT σημειώνουν πάντως ότι εάν η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πρόθυμη να αποδεχθεί ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από την Εποπτική Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας, τότε η Shein θα προτιμήσει την εισαγωγή της στο Λονδίνο.



