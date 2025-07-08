Η Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με το Car.gr, τη μεγαλύτερη online πλατφόρμα αγγελιών οχημάτων στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης.

Μέσω της νέας συνεργασίας, οι χρήστες του Piraeus e-banking μπορούν πλέον να υποβάλουν online αίτημα καταναλωτικού δανείου για τη χρηματοδότηση της αγοράς οχήματος απευθείας από το Car.gr, με δυνατότητα δανεισμού από €500 έως €15.000 και εξόφληση σε έως 84 μηνιαίες δόσεις.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, γρήγορη και εύχρηστη, επιτρέποντας την έγκριση και εκταμίευση της χρηματοδότησης μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, η Πειραιώς αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να προσφέρει καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της, απαντώντας άμεσα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης για τον καταναλωτή.



