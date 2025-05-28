Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν το Υπερταμείο και το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΥΜΕΕ), με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δεδομένων για την ανάπτυξη και διαχείριση των λιμενικών υποδομών στις δύο χώρες.

Τη συμφωνία υπέγραψαν η Γενική Διευθύντρια του ΥΜΕΕ, Δρ Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη εκ μέρους του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Ιωάννης Παπαχρήστου και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη.

Το Υπερταμείο, με την πλούσια τεχνογνωσία που διαθέτει και με την ιδιότητά του ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, θα συνδράμει στην προσπάθεια του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη λιμένων στην Κύπρο, αρχής γενομένης από το λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας.

Το Υπερταμείο έχει την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών λιμένων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (Master Plans) και τον συντονισμό των απαιτούμενων διαδικασιών αδειοδότησης των λιμενικών υποδομών.

Παράλληλα, το Υπερταμείο έχει αναλάβει την προώθηση αντίστοιχων διαδικασιών και σε λιμένες εκτός του χαρτοφυλακίου του, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του ελληνικού λιμενικού συστήματος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Υπερταμείο και το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεργαστούν στενά κατά το προσεχές διάστημα με απώτερο στόχο την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των κυπριακών λιμένων.

Το Υπερταμείο θα αναλάβει πιλοτικά, για λογαριασμό του ΥΜΕΕ, τη μελέτη για την ανάπτυξη του λιμένα και της μαρίνας Λάρνακας υποβάλλοντας προτάσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη αυτής της υποδομής στρατηγικής σημασίας.

Η Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, τόνισε για τη σημασία της συμφωνίας: «Η σημερινή συμφωνία με το Υπερταμείο αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας μας. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, αξιοποιούμε την τεχνογνωσία ενός έμπειρου φορέα, με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων με αναπτυξιακή προοπτική. Η Λάρνακα, ως λιμένας στρατηγικής σημασίας, θα καταστεί πρότυπο σύγχρονης, λειτουργικής και βιώσιμης λιμενικής ανάπτυξης, με ουσιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την οικονομία».

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε τα εξής: «Η υπογραφή της συμφωνίας με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με κοινό όραμα και συντονισμένο βηματισμό, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά για την προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Το Υπερταμείο, ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, θα συνεχίσει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τα λιμάνια της χώρας. Είναι άλλωστε ιδιαίτερα σημαντικό ότι το 50% του τιμήματος που καταβάλλεται από τις συμβάσεις αξιοποίησης για τους Οργανισμούς λιμένων επενδύεται για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών υπό κρατικό έλεγχο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας προς όφελος της εθνικής οικονομίας».

Πηγή: skai.gr

