Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas όπως παραδέχτηκε κατά την οποία παραβιάστηκαν δεδομένα πελατών.

Η γερμανική εταιρεία δήλωσε ότι οι χάκερς είχαν πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα καταναλωτών μέσω ενός τρίτου παρόχου εξυπηρέτησης πελατών.

Ωστόσο, όπως είπε η εταιρεία δεν κλάπησαν κωδικοί πρόσβασης ή δεδομένα πιστωτικών καρτών.

«Λάβαμε αμέσως μέτρα για τον περιορισμό του περιστατικού και ξεκινήσαμε μια ολοκληρωμένη έρευνα, σε συνεργασία με κορυφαίους ειδικούς στην ασφάλεια πληροφοριών», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο γίγαντας των αθλητικών ειδών δήλωσε ότι τα παραβιασμένα δεδομένα αποτελούνταν κυρίως από στοιχεία επικοινωνίας καταναλωτών που είχαν επικοινωνήσει με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών στο παρελθόν.

«Η Adidas βρίσκεται στη διαδικασία ενημέρωσης των πιθανώς επηρεαζόμενων καταναλωτών», ανέφερε.

«Παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στην προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των καταναλωτών μας και λυπούμαστε ειλικρινά για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή ανησυχία προκλήθηκε από αυτό το περιστατικό».

Η παραβίαση των δεδομένων της Adidas είναι η τελευταία σε μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις εναντίον εταιρειών.

Μια πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στην Marks & Spencer θα κοστίσει στην εταιρεία λιανικής περίπου 300 εκατομμύρια λίρες, αφού έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Πάσχα.

