Cenergy: Αύξηση 74% στα καθαρά κέρδη το τρίμηνο - Στα 488 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι στο α' τρίμηνο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 488 εκατ. ευρώ (23% αύξηση σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2024).

Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε σε 76 εκατ. ευρώ, 39% υψηλότερη από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με σταθερά υψηλά περιθώρια κέρδους στο 15,5%. Η βελτιωμένη κερδοφορία οδήγησε ψηλότερα και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων στα 41 εκατ. ευρώ έναντι 24 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2024 (+74%).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2025 ενώ τα έργα στο νέο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ συνεχίζονται σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

Ακόμη, ο όμιλος επιβεβαίωσε την εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA (α-EBITDA) για το οικονομικό έτος 2025 στα επίπεδα μεταξύ 300 και 330 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Η Cenergy Holdings διατήρησε τη θετική της πορεία, καταγράφοντας διψήφια ετήσια αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία της. Η επίδοση αυτή προήλθε κυρίως από την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα καλωδίων, καθώς μέρος της προγραμματισμένης παραγωγικής επέκτασης έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους και τους πελάτες μας, ενώ είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε ακόμα μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων. Επιπλέον, το ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών μας συνεχίζει να αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη διαρκή μας ανάπτυξη, θωρακίζοντάς μας από τις υφιστάμενες παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες».

