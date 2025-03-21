Στο Gov.gr Wallet η «Θυρίδα Πολίτη» - Νέα αναβαθμισμένη έκδοση

Στο ψηφιακό τους πορτοφόλι, στο Gov.gr Wallet, έχουν από σήμερα διαθέσιμη οι πολίτες τη «Θυρίδα Πολίτη» και μάλιστα σε αναβαθμισμένη και πιο εύχρηστη έκδοση, η οποία τους επιτρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφά τους από το κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η νέα «Θυρίδα Πολίτη», η οποία εξακολουθεί να διατίθεται και μέσω του gov.gr, διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύει τη διαφάνεια και αναβαθμίζει την επικοινωνία με τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς προσφέρει νέες λειτουργίες και βελτιώνει την εμπειρία χρήστη.

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες, είτε μέσω του Gov.gr Wallet, είτε μέσω του gov.gr στην Ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην Υποενότητα «Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα», έχουν πρόσβαση στα έγγραφά τους, αλλά και σε ειδοποιήσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Στην ενότητα «Έγγραφα», βρίσκουν όλα τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι ίδιοι, όπως τις υπεύθυνες δηλώσεις, τις εξουσιοδοτήσεις, καθώς και τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει προς δημόσιους φορείς και τις απαντήσεις που έχουν λάβει. Παράλληλα, μπορούν να βλέπουν και να αποθηκεύσουν έγγραφα, που τους κοινοποιούν δημόσιοι φορείς ή άλλοι πολίτες.

Υπογραμμίζεται ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω του Gov.gr Wallet να κοινοποιούν τα έγγραφα με δύο τρόπους: μέσω αποστολής συνδέσμου ή με σκανάρισμα QR code από άλλες συσκευές.

Επιπροσθέτως, στη νέα «Θυρίδα» οι πολίτες βρίσκουν την ενότητα «Μηνύματα». Με τον τρόπο αυτό, έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε ειδοποιήσεις για σημαντικές ενέργειες, όπως η συγκατάθεση για έκδοση ενός εγγράφου, για επίδειξη ενός εγγράφου σε ελεγκτική αρχή, καθώς και η συγκατάθεση (Consent) για την άντληση και τη διάθεση δεδομένων σε ιδιωτικούς φορείς μέσω Gov.gr Wallet, για παράδειγμα για τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου οχήματος.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες μπορούν να λάβουν ειδοποίηση (push notification), στη «Θυρίδα» τους σε πραγματικό χρόνο, ενώ για το χρονικό διάστημα που το σχετικό αίτημα εξακολουθεί να είναι ενεργό βρίσκουν τη σχετική ειδοποίηση στην ενότητα «Μηνύματα», ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία που απαιτεί τη συγκατάθεσή τους. Επιπλέον, λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα έγγραφα που αναρτώνται από φορείς ή κοινοποιούνται στη «Θυρίδα» τους από άλλους πολίτες.

Επισημαίνεται ότι σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης τόσο για «Έγγραφα» όσο και για «Μηνύματα», η οποία παρέχει στους πολίτες μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση και αναζήτηση του περιεχομένου τους. Μπορούν να διαχειρίζονται τα αρχειοθετημένα τους έγγραφα και μηνύματα εύκολα, ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα φίλτρα αναζήτησης. Μέσω των νέων λειτουργιών, αποκτούν πλήρη εικόνα της διαχείρισης των εγγράφων τους. Πλέον, γνωρίζουν όχι μόνο πότε ένα έγγραφο ή ένα μήνυμα αναρτήθηκε στη «Θυρίδα» τους αλλά και πότε το ανάγνωσαν, ενώ μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση των αιτημάτων συγκατάθεσης, βλέποντας αν και πότε τα αποδέχτηκαν ή τα απέρριψαν.

H υλοποίηση της νέας «Θυρίδας Πολίτη» έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, καθώς και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

