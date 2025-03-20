Η Intracom Telecom προσφέρει συνδεσιμότητα Gigabit στο δίκτυο της Open Fiber στην Ιταλία

Στην επέκταση της συνεργασίας τους προχωρούν η Intracom Telecom και η Open Fiber. Η συνεργασία αφορά τις υπηρεσίες Gigabit στο σπίτι σε όλη την Ιταλία χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (FWA) της Intracom Telecom. Οι δύο εταιρείες δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν αξιόπιστη συνδεσιμότητα Gigabit σε χιλιάδες νοικοκυριά αξιοποιώντας την πρωτοποριακή ζώνη χιλιοστομετρικών (mmWave) συχνοτήτων 5G.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Open Fiber επέλεξε το WiBAS™ G5 smart-BS της Intracom Telecom, ως βασική πλατφόρμα, για το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ταχύτητες σύνδεσης Gigabit σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ιταλία. Η Open Fiber είναι αποφασισμένη να στηρίξει την Ιταλία, να γίνει ηγετική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη συνδεσιμότητα VHCN, ευθυγραμμιζόμενη με τους στόχους του προγράμματος Digital Compass της ΕΕ.

Το WiBAS™ G5 smart-BS της Intracom Telecom επιλέχθηκε από την Open Fiber λόγω της συμμόρφωσής του με τρεις βασικές απαιτήσεις: εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα σύνδεσης, μεγάλη εμβέλεια και βέλτιστη χρήση του φάσματος για την εξυπηρέτηση μεγάλης πυκνότητας συνδρομητών. Η πρωτοποριακή πλατφόρμα FWA ενσωματώνει μια σειρά από τεχνολογίες που επιτρέπουν στον συνδρομητή να απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες λήψης 1Gbps, αλλά και ταχύτητες αποστολής 200Mbps. Αυτή η απόδοση είναι διαθέσιμη σε αποστάσεις 6 χιλιομέτρων, χρησιμοποιώντας φάσμα 200 MHz στη ζώνη συχνοτήτων 5G mmWave (26,5-27,5 GHz). Η Open Fiber αξιολόγησε διεξοδικά την εξαιρετική απόδοση του προϊόντος τόσο σε εργαστηριακές δοκιμές όσο και σε πραγματικές συνθήκες πεδίου. Το WiBAS™ G5 smart-BS χάρη στην τεχνολογία multiuser MIMO (πολλών χρηστών), και το Active Antenna System με υβριδικό beamforming, καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα συμβατικά κυψελωτά συστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτυγχάνοντας την υψηλότερη φασματική απόδοση στον κλάδο (29bit/s/Hz).

Η κ. Francesca Parasecolo, Επικεφαλής Δικτύων και Καινοτομίας της Open Fiber, δήλωσε: "Αυτή η συνεργασία με την Intracom Telecom σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να παρέχουμε σύνδεση υπερ-υψηλών ταχυτήτων σε όλη την Ιταλία, τόσο σε αγροτικές περιοχές, όσο και περιοχές με ανεπαρκή κάλυψη. Αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία FWA της Intracom Telecom, μπορούμε να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες Gigabit σε περιοχές όπου άλλες τεχνολογίες δεν είναι αποδοτικές, εξασφαλίζοντας γρήγορη, αξιόπιστη και ενεργειακά αποδοτική σύνδεση στο διαδίκτυο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή η συνεργασία είναι καθοριστική για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ιταλίας, συμβάλλοντας στον στόχο μας να παρέχουμε πρόσβαση σε υπερ-ευρυζωνικές υπηρεσίες για όλους».

Ο κ. Kartlos Edilashvili, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom, σχολίασε την εκτεταμένη συνεργασία: «Μας τιμά η εμπιστοσύνη της Open Fiber στην τεχνολογία μας και υποστηρίζουμε πλήρως την αποστολή της να επεκτείνει την εξαιρετικά γρήγορη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο στην Ιταλία, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές περιοχές. Η τεχνολογία μας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης, παρέχοντας συνδεσιμότητα Gigabit, όπου οι λύσεις οπτικών ινών και κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς. Αυτή η συνεργασία ενισχύει την κοινή μας δέσμευση για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και θέτει ένα νέο πρότυπο για την ανάπτυξη δικτύων Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης, σε όλη την Ευρώπη».

Οι λύσεις Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης της Intracom Telecom παρέχουν μια γρήγορη και οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση, εξασφαλίζοντας συνδεσιμότητα ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Η καινοτόμος πλατφόρμα της εταιρείας ενσωματώνει δυναμική κατανομή χωρητικότητας και αυτοματισμό για την επιτάχυνση των τερματικών εγκαταστάσεων και την ενεργοποίηση των υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και την αξιοπιστία.

Από το 2014, η Intracom Telecom αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας, με την οικογένεια προϊόντων WiBAS™ να έχει αναπτυχθεί σε περισσότερα από 50 δίκτυα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 10 επιτυχημένων υλοποιήσεων σε όλη την Ιταλία. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της τεχνολογίας Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης και στην υποστήριξη του οράματος της Open Fiber για πανεθνική υπερ-ευρυζωνική κάλυψη υψηλών ταχυτήτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.