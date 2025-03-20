Ιδιαίτερα επιτυχημένο χαρακτήρισε το 2024 ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, σημειώνοντας ότι η εταιρεία επαναβεβαίωσε την εστίασή της στην παροχή ξεχωριστών εμπειριών στους πελάτες της, τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι, ενώ ταυτόχρονα επέκτεινε περαιτέρω το αποτύπωμα του brand της.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας σε αναλυτές, οι ισχυρές επιδόσεις στους τομείς του αθλητικού στοιχηματισμού και των iGaming προϊόντων, το μεγαλύτερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ, η προσθήκη του Eurojackpot και η αυξανόμενη δυναμική της iLottery πλατφόρμας Opaponline.gr ήταν οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης το προηγούμενο έτος 2024.

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο ΟΠΑΠ αναμένει πως και το 2025 θα είναι έτος ανάπτυξης, χάρη στην ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική του και τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής Fast Forward.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του Euro 2024, οι οποίες προσέλκυσαν πελάτες αθλητικού στοιχήματος σε επίπεδα ρεκόρ, τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι.

Παράλληλα, τόνισε ότι το επιτυχημένο λανσάρισμα του Eurojackpot προσέλκυσε μεγάλο αριθμό πελατών στο δίκτυο καταστημάτων ΟΠΑΠ, γεγονός που αναδεικνύει την ελκυστικότητα του παιχνιδιού.

Όσον αφορά στις Online δραστηριότητες, ανέφερε ότι η καινοτόμος πλατφόρμα loyalty που αξιοποιήθηκε κατά το 2024 οδήγησε σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και σε ενίσχυση της παικτικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η αναβάθμιση της iLottery πλατφόρμας Opaponline.gr με νέα χαρακτηριστικά και προτάσεις για τους πελάτες, όπως τα Free2Play παιχνίδια, οδήγησε σε πολύ σημαντική αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση.

Ο Jan Karas σημείωσε ότι οι επενδύσεις για την περαιτέρω εξέλιξη του δικτύου της εταιρείας συνεχίζονται δυναμικά και αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα.

Όπως είπε, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, mobile εφαρμογών και εξελιγμένων οπτικοακουστικών συστημάτων, αναβαθμίζεται η εμπειρία των πελατών, ενώ οι πράκτορες της εταιρείας έχουν στη διάθεση τους σημαντικά εργαλεία για την επιτυχία τους.

Χαρακτηριστικά, κατά το 2024, σημαντικό μέρος των εσόδων των καταστημάτων ΟΠΑΠ προήλθε από την παικτική δραστηριότητα μέσω ψηφιακών προϊόντων, δηλαδή την εφαρμογή OPAP Store App και τα τερματικά αυτόνομης εξυπηρέτησης (SSBTs), που προσφέρουν προσωποποιημένες εμπειρίες παιχνιδιού. Επιπλέον, η αξιοποίηση αυτών των προϊόντων συνέβαλε και εξακολουθεί να συμβάλει στην αύξηση της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής του ΟΠΑΠ, τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία θα προχωρήσει σε σημαντικές τεχνολογικές επενδύσεις τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ, όσο και στα καταστήματα PLAY, με απώτερο στόχο την παροχή μιας αναβαθμισμένης ψηφιακής εμπειρίας διασκέδασης στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται η δυναμική ανανέωση του «στόλου» των VLTs. Μέχρι σήμερα, έχουν εγκατασταθεί 13.000 νέα, υπερσύγχρονα παιγνιομηχανήματα, ενώ το 2025 σχεδιάζεται η αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος, που θα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ακόμη πιο εξελιγμένων προτάσεων προς τους πελάτες.



