Δύο σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, στοχεύοντας τόσο στη δημιουργία νέων όσο και στην ενδυνάμωση υφιστάμενων επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσω αυτών των δράσεων, επιδιώκεται η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών σχεδίων, παρέχοντας υψηλά ποσοστά επιδότησης και δίνοντας έμφαση σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός, η τεχνολογία και η καινοτομία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις προσκλήσεις.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας συμβούλων anodos consulting, το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Εκκίνηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» έχει συνολικό προϋπολογισμό 4,2 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στη στήριξη νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, με επιδότηση 70% στις γενικές δαπάνες και 80% στις δαπάνες προσωπικού. Η υλοποίηση των επενδύσεων πρέπει να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2022 ή πρόκειται να συσταθούν μετά την υποβολή της αίτησης, δεν έχουν περισσότερες από δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την προκήρυξη και έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τουλάχιστον το 25% των δαπανών με ίδια κεφάλαια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λειτουργούν νόμιμα και να μην σχετίζονται με δημόσιες επιχειρήσεις, ΟΤΑ ή οργανωμένα δίκτυα διανομής. Επιπλέον, οι ατομικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν ως έδρα κατοικία του ιδιοκτήτη.

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες προσωπικού, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, κτηριακών υποδομών, υπηρεσιών συμβούλων, λογισμικού, προώθησης, καθώς και έρευνας και ανάπτυξης. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς για τα ξενοδοχειακά καταλύματα απαιτείται κατάταξη τουλάχιστον 3 αστέρων και ελάχιστη δυναμικότητα 8 κλινών, ενώ για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια απαιτείται κατηγορία 3 κλειδιών και ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Η δράση «Επιχειρηματική Ανάκαμψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Η δράση «Επιχειρηματική Ανάκαμψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 7,8 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά. Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να κυμαίνονται από 25.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ, με επιδότηση 70% και 80% στις δαπάνες προσωπικού.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2022, διαθέτουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2022 και 2023. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένες νομικές μορφές, να διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και να εξασφαλίζουν διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την κάλυψη τουλάχιστον του 25% των δαπανών. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να είναι η κατοικία του δικαιούχου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν προσωπικό (έως 18.000 ευρώ ανά ΕΜΕ), εξοπλισμό, κτίρια, υπηρεσίες, λογισμικό, προβολή και έμμεσες δαπάνες. Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για τον τομέα του τουρισμού, όπου απαιτείται κατάταξη καταλυμάτων σε τουλάχιστον τρία αστέρια ή τρία κλειδιά. Αποκλείονται δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς ΟΤΑ και offshore εταιρείες.

Η υλοποίηση των επενδύσεων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ η περίοδος υποβολών θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

