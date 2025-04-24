Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε στη «μαύρη» λίστα της ομάδες λόμπι που συνδέονται με τη Huawei, μετά από έρευνα για φερόμενη υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκεται η κινεζική εταιρεία, σημειώνοντας ότι εφεξής δεν θα έχει επαφές με οργανισμούς που συνδέονται μαζί της.

«Η Επιτροπή δεν θα έχει επαφές με ομάδες λόμπι ή/και εμπορικές ενώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της Huawei και/ή μιλούν εκ μέρους της», ανέφερε το γραφείο του εκπροσώπου της Επιτροπής σε ανακοίνωσή του προς το Politico.

Η Επιτροπή είχε ήδη απαγορεύσει τις «επαφές και συναντήσεις» με αξιωματούχους της Huawei τον Μάρτιο, λίγες μέρες αφότου οι Βέλγοι ερευνητές ξεκίνησαν έρευνα για διαφθορά που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της κινεζικής εταιρείας τεχνολογίας στις Βρυξέλλες.

Η νέα ανακοίνωση της Επιτροπής την Τετάρτης προσθέτει ότι πλέον η απαγόρευση επεκτείνεται και σε «οποιονδήποτε μεσάζοντα ενεργεί για λογαριασμό της Huawei συμμετέχοντας σε συναντήσεις και άλλες επαφές με το προσωπικό της Επιτροπής προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα της εταιρείας».

Ο Βέλγος εισαγγελέας έχει ασκήσει κατηγορίες σε βάρος τουλάχιστον οκτώ ατόμων - συμπεριλαμβανομένου ενός από τα υψηλότερα στελέχη της Huawei στην Ευρώπη - για ενεργή διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση, μετά από μια σειρά αστυνομικών εφόδων σε εγκαταστάσεις της στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

Η Huawei είναι καταχωρισμένη ως μέλος 22 ενώσεων στο μητρώο διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες εταιρικών λόμπι. Αρκετές από αυτές, όπως η DigitalEurope, η BusinessEurope και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Διαδικτύου, έχουν ήδη κινηθεί για να αναστείλουν την ιδιότητα του μέλους για την κινεζική εταιρεία ως απάντηση στο σκάνδαλο δωροδοκιών.

Αρκετές άλλες οργανώσεις δήλωσαν στο Politico στα τέλη Μαρτίου ότι «παρακολουθούν στενά την κατάσταση». Κάποιοι έλαβαν μέτρα για να αποστασιοποιηθούν τις τελευταίες εβδομάδες.

Στη SolarPower Europe, οι εκπρόσωποι της Huawei εξακολουθούν να διατηρούν βασικούς ρόλους, αλλά ο οργανισμός έχει περιορίσει τις «οικονομικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με την ιδιότητα του μέλους» της εταιρείας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ένωσης. Η SolarPower Europe δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Politico σχετικά με το είδος της σχέσης της με την Huawei.

Η δεξαμενή σκέψης CERRE, η οποία επίσης έχει μέλος της Huawei, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η υπόθεση βρίσκεται «υπό στενή εξέταση», αλλά αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου δημοσιεύματος.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ECSO), όπου η Huawei εξακολουθεί να περιλαμβάνεται ως μέλος, επανεξετάζει τη συμμετοχή της εταιρείας και αναμένεται να αποφανθεί στις 29 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Άλλοι οργανισμοί που αναφέρουν τη Huawei ως μέλος τους, όπως η Eurelectric, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αποθήκευση Ενέργειας, η Bruegel, η FTTH και η ECTA, δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Politico να σχολιάσουν ή να σχολιάσουν προηγούμενες δηλώσεις τους σχετικά με το είδος της συνεργασίας που έχουν με την κινεζική εταιρεία τεχνολογίας.

Ούτε όμως, η Huawei ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Politico να κάνει κάποιο σχόλιο. Ωστόσο σε προηγούμενη ανακοίνωσή της τόνιζε ότι «Η εταιρεία διατηρεί στάση μηδενικής ανοχής κατά της διαφθοράς. Όπως πάντα, δεσμευόμαστε πλήρως να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.