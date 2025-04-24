Ισχυρή χρηματοοικονομική ανάπτυξη παρουσίασε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 η METLEN, χάρη σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρησιακές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για διαρκή δημιουργία αξίας προς τους μετόχους της.

Αυτό προκύπτει από το Trading Update που δημοσίευσε η εταιρεία για το α’ τρίμηνο, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζοντας την επιχειρησιακή της πορεία (συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής απόδοσης και του κύκλου εργασιών, χωρίς αναφορά σε λειτουργικά ή καθαρά αποτελέσματα). Η ενημέρωση αυτή εισάγει μια ανανεωμένη προσέγγιση παρουσίασης των αποτελεσμάτων τριμήνου, με έμφαση στη διαφάνεια και την ακριβή αποτύπωση.

Εταιρικές εξελίξεις

Η METLEN, όπως αναφέρει, ξεκίνησε το 2025 με ισχυρή δυναμική, τοποθετημένη στρατηγικά για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η επίδοσή της και η στρατηγική της κατεύθυνση συνεχίζουν να προσελκύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι βασικές εταιρικές εξελίξεις για το α’ τρίμηνο συνοψίζονται παρακάτω:

Αύξηση συμμετοχής της Fairfax: Η METLEN και η Fairfax Financial Holdings Limited συμφώνησαν να συνάψουν ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable bond) ύψους €110 εκατομμυρίων, με το οποίο η Fairfax θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει εντός δύο ετών 2.750.000 ίδιες μετοχές της METLEN στην τιμή των €40 ανά μετοχή, ήτοι ποσοστό 1,92% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μετά την απόκτηση του ποσοστού αυτού το συνολικό ποσοστό της Fairfax στην Εταιρεία θα ανέλθει στο 8,35%, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική κατεύθυνση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας.

Αναγνώριση Βιωσιμότητας: Η METLEN εντάχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Δείκτη Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Index, καθώς και στο S&P Global Sustainability Yearbook 2025. Στην αξιολόγηση του 2024, η METLEN βελτίωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τη συνολική της επίδοση, διατηρώντας τη θέση της στο κορυφαίο 6% των εταιρειών παγκοσμίως με τις υψηλότερες ESG επιδόσεις στον κλάδο της. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη δέσμευση της METLEN στην κοινωνική ευθύνη και στις ισχυρές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ενισχύουμε τη θέση μας ως παγκόσμιου ηγέτη

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην επίτευξη ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας. Με σαφή προσανατολισμό στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη στρατηγική επέκταση, αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματά μας για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες σε βασικές αγορές», σημειώνει ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος και προσθέτει:

«Η χρονιά που διανύουμε σηματοδοτεί ένα ορόσημο για τη METLEN στο Λονδίνο, ενισχύοντας τη θέση μας ως παγκόσμιου ηγέτη και ανοίγοντας νέους δρόμους για ανάπτυξη, καινοτομία και συνεργασία».

Επιχειρησιακές Εξελίξεις και βασικά Ορόσημα α’ τριμήνου

Κλάδος Ενέργειας

Η METLEN συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επεκτείνοντας την παρουσία της σε βασικές περιοχές και προωθώντας στρατηγικά έργα. Η ζήτηση για φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα και έτη, ενώ θετικές προοπτικές παρουσιάζονται, επίσης, στο Asset Rotation Plan της Εταιρείας. Εν τω μεταξύ, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ελλάδα καθίσταται καθαρός εξαγωγέας ενέργειας σε ετήσια βάση, ενισχύοντας την περιφερειακή σύζευξη τιμών.

Έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες: Συνολική δυναμικότητα: 1,2 GWh

Μέσω στρατηγικών επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας, την ανάπτυξη της λιανικής και την ανάπτυξη υποδομών μεγάλης κλίμακας, η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας. Τα βασικά ορόσημα περιλαμβάνουν:

Η M Power Projects συνεχίζει να διατηρεί ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων που είτε υλοποιούνται ήδη, είτε βρίσκονται σε φάση υποβολής προσφορών, αποδεικνύοντας την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στον τομέα των μεγάλων ενεργειακών υποδομών (power plants, δίκτυα κ.λπ.).

Η METLEN, μέσω της M Power Projects και σε συνεργασία με τη GE Vernova Grid Solutions, ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου EGL1, που στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών, μίας υποθαλάσσιας διασύνδεσης 2GW μεταξύ Σκωτίας και Αγγλίας, αναπτύσσεται από την κοινοπραξία των SP Energy Networks και National Grid Electricity Transmission, και θα παρέχει καθαρή ενέργεια σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βρετανικά νοικοκυριά.

Μέσω της M Integrated Supply & Trading, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στον τομέα του εμπορίου ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H M Generation & Management συνεχίζει να καταγράφει αύξηση κερδοφορίας στον τομέα των σταθμών παραγωγής ενέργειας και του εμπορίου ενέργειας, με τις ισχυρές επιδόσεις να συνεχίζονται το Α’ τρίμηνο του 2025.

Μέσω της M Customer Solutions / Protergia, η METLEN κατάφερε να αγγίξει μερίδιο αγοράς 19,4% στο Α’ Τρίμηνο του 2025 (έναντι 17,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024) στη λιανική αγορά ενέργειας, διατηρώντας τη δυναμική για την επίτευξη του στόχου μεριδίου 30%. Αυτή η ανάπτυξη αντανακλά τη στρατηγική προσήλωση της Εταιρείας στην ενίσχυση της παρουσίας της στη λιανική αγορά και στην ενδυνάμωση της σχέσης με τους πελάτες της.

Κλάδος Μετάλλων

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο Κλάδος Μετάλλων της METLEN αναδείχθηκε σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με ανακοίνωση σημαντικών επενδύσεων και στρατηγικών συμφωνιών.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε μια εμβληματική επένδυση ύψους €295,5 εκατομμυρίων για τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης γραμμής παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου στην Ελλάδα, ενισχύοντας την αυτάρκεια της Ευρώπης σε αυτές τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της METLEN αποτέλεσε η επίσημη αναγνώριση της επένδυσής της για την παραγωγή γαλλίου, στη βιομηχανική μονάδα του ιστορικού Αλουμινίου της Ελλάδος, ως Στρατηγικό Έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA).

Επιπλέον, η METLEN προχώρησε στη σύναψη μακροπρόθεσμων στρατηγικών συμφωνιών με τη Rio Tinto, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό βωξίτη και την διάθεση της αλουμίνας, ενισχύοντας την ηγετική θέση της Εταιρείας στην παγκόσμια αγορά μετάλλων. Μέσω της Συμφωνίας Προμήθειας Βωξίτη, η Rio Tinto θα προμηθεύει περίπου 14,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βωξίτη , για περίοδο 11 ετών (2027-2037). Οι ποσότητες αυτές θα συμπληρώνουν την εγχώρια παραγωγή της METLEN από τα τοπικά μεταλλεία της. Μέσω της Συμφωνίας Απορρόφησης Αλουμίνας, η METLEN θα προμηθεύει τη Rio Tinto με 3,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αλουμίνας, προερχόμενους από τη νέα μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, για περίοδο 8 ετών (2027-2034), με δυνατότητα τριετούς παράτασης (2035-2037). Η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας με έναν στρατηγικό εταίρο είναι κρίσιμη, καθώς μειώνει τον κίνδυνο και βελτιώνει το χρονοδιάγραμμα απόσβεσης της επένδυσης.

Συγχώνευση υπό την «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες»: Η διαδικασία συγχώνευσης προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με την απορρόφηση της «Δελφοί Δίστομον» από την «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες» να αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Η METLEN συνεχίζει να ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της και επενδύοντας σε αμυντικές λύσεις αιχμής. Μέσα από την επέκταση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων στο Βόλο και τις νέες συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του χώρου, η METLEN εδραιώνει το ρόλο της ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η METLEN επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών υποδομών και τεχνολογιών, ενισχύοντας τόσο τις εθνικές όσο και τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, στο πλαίσιο του ReARM Europe. Ακολουθούν ορισμένες βασικές εξελίξεις:

Επέκταση του βιομηχανικού συγκροτήματος στο Βόλο: η METLEN υπέγραψε προσύμφωνο αγοράς ενός ακινήτου έκτασης 19 στρεμμάτων εντός της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου με εργοστασιακές εγκαταστάσεις 5.000 m2 και σχεδιάζει ήδη την αγορά ενός ακόμα όμορου σε αυτό ακινήτου, εκτάσεως 8 στρεμμάτων. Η έκταση αυτή συνορεύει και αποτελεί ενιαία έκταση με οικόπεδο 32 περίπου στρεμμάτων που απέκτησε η Εταιρεία το 2023, εντός του οποίου ήδη κατασκευάζει σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα για την παραγωγή υψηλής εξειδίκευσης μεταλλικών κατασκευών για αμυντικές εφαρμογές. Η συνολική αυτή έκταση 60 στρεμμάτων θα ειδικεύεται στην κατασκευή αρμάτων, καθώς και εξαρτημάτων, εξοπλισμού και ειδικών κατασκευών για θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα, με προηγμένη τεχνολογία συγκόλλησης και συναρμολόγησης, όπως έχει αναπτυχθεί από τη METLEN την τελευταία τριακονταετία. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας πλευράς και την αποκατάσταση των υπαρχόντων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, το συγκρότημα θα αποτελείται συνολικά από 5 αυτοτελή εργοστάσια, που θα μπορούν να αναλαμβάνουν ταυτόχρονα μέχρι 5 διαφορετικά έργα.

Συνεργασία με την Iveco Defence Vehicles: Η METLEN και η Iveco Defence Vehicles (IDV) υπέγραψαν Μνημόνιο Αποκλειστικής Συνεργασίας (MoU), εγκαινιάζοντας μια συνεργασία για την από κοινού συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανανέωση του στόλου στρατιωτικών φορτηγών – θωρακισμένων και μη – των τριών Κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η συνεργασία των δύο εταιρειών ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας και της βιομηχανικής αυτάρκειας.

Συνεργασία με την KNDS France: Η METLEN σύναψε αποκλειστική συνεργασία με την KNDS France (KNDS) για την παραγωγή του VBCI PHILOCTETES®, του πλέον σύγχρονου γαλλικού 8x8 τεθωρακισμένου οχήματος μάχης πεζικού, σηματοδοτώντας έναν σημαντικό ορόσημο στην Ευρωπαϊκή βιομηχανική και αμυντική συνεργασία.

Υποδομές / Παραχωρήσεις

Οι τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών τους στο Α’ Τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ έχει κερδίσει γρήγορα την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων (συνολικό ανεκτέλεστο και συμβάσεις υπό υπογραφή ύψους €1,5 δισ.) και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες στον κλάδο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ενισχύει τη θέση της στο πεδίο των υποδομών και συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Τον Ιανουάριο του 2025 η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το έργο «Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες ‘’Daniel’’ και ‘’Elias’’». Προϋπολογισμός έργου 134.400.000,00€. Αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την έξοδο του ΣΣ Δομοκού έως την είσοδο του ΣΣ Κραννώνα μετά τις θεομηνίες «DANIEL» και «ELIAS», από τη ΧΘ 288+610 έως ΧΘ 328+600. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής της διπλής ΣΓ από τις φθορές που υπέστη κατά τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και η θωράκιση της σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής της διπλής ΣΓ.

Τον Μάρτιο του 2025 η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.». Προϋπολογισμός: 61.355.005,20€. Αντικείμενο είναι η αναβάθμιση του Στεγάστρου του Ολυμπιακού Σταδίου καθώς και του (γειτονικού) στεγάστρου του Ποδηλατοδρομίου. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση εργασιών για την επισκευή των προβληματικών σημείων και την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών αποκατάστασης του απαιτούμενου επιπέδου στατικής επάρκειας των μεταλλικών κατασκευών των δύο Εμβληματικών.

Προοπτικές

METLEN παραμένει προσηλωμένη στην εκτέλεση στρατηγικών έργων σε όλο το φάσμα των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις και συνεργασίες της Εταιρείας αναμένεται να οδηγήσουν σε συνεχή ανάπτυξη και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική της θέση στην παγκόσμια αγορά.

Εκτενής παρουσίαση των προοπτικών και του επενδυτικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας της Εταιρείας θα παρουσιαστεί στο Capital Markets Day στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 28 Απριλίου 2025, όπως έχει ανακοινωθεί.



