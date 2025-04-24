Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή και οι πρόεδροι των Επιτροπών της ΕΑΕΕ

Τη συγκρότηση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και τους προέδρους των Επιτροπών για τη διετία 2025 – 2026 ανακοίνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

EAEE

Τη συγκρότηση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και τους Προέδρους των επιτροπών για τη διετία 2025 – 2026 ανακοίνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Ακολουθούν τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μαζαράκης
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Δημητρίου
Ταμίας: Δημήτριος Ζορμπάς
Μέλη: Ιωάννης Καντώρος, Νικόλαος Μακρόπουλος, Φιλίππα Μιχάλη, Ερρίκος Μοάτσος, Βασίλειος Χριστίδης.

Επιπλέον, οι Πρόεδροι των Επιτροπών ορίστηκαν ως εξής:

Ανθρώπινου Δυναμικού: Παναγιώτης Δημητρίου 
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών: Θεανώ Τελωνιάτη 
Αυτοκινήτων: Δημήτριος Ζορμπάς 
Ζωής & Συντάξεων: Φιλίππα Μιχάλη 
Νομικής Προστασίας: Δημήτριος Τσεκούρας 
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών: Ερρίκος Μοάτσος 
Πιστώσεων & Εγγυήσεων: Γεράσιμος Τζέης 
Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης: Κάρολος Σαΐας 
Solvency II, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου & Στατιστικών: Βασίλειος Νικηφοράκης 
Sustainability: Βασίλειος Χριστίδης
Σχεδιασμού Προϊόντων, Διανομής & Δικτύων: Παναγιώτης Δημητρίου
Υγείας: Ιωάννης Καντώρος 

Η νέα δομή της ΕΑΕΕ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Με ενεργή συμμετοχή των μελών της και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, η ΕΑΕΕ προωθεί τη συνεχή εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς και ενισχύει τον ρόλο της ως θεσμικού συνομιλητή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΑΕΕ ασφαλιστικές εταιρείες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark