Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή και οι πρόεδροι των Επιτροπών της ΕΑΕΕ

Τη συγκρότηση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και τους Προέδρους των επιτροπών για τη διετία 2025 – 2026 ανακοίνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Ακολουθούν τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μαζαράκης

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Δημητρίου

Ταμίας: Δημήτριος Ζορμπάς

Μέλη: Ιωάννης Καντώρος, Νικόλαος Μακρόπουλος, Φιλίππα Μιχάλη, Ερρίκος Μοάτσος, Βασίλειος Χριστίδης.

Επιπλέον, οι Πρόεδροι των Επιτροπών ορίστηκαν ως εξής:

Ανθρώπινου Δυναμικού: Παναγιώτης Δημητρίου

Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών: Θεανώ Τελωνιάτη

Αυτοκινήτων: Δημήτριος Ζορμπάς

Ζωής & Συντάξεων: Φιλίππα Μιχάλη

Νομικής Προστασίας: Δημήτριος Τσεκούρας

Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών: Ερρίκος Μοάτσος

Πιστώσεων & Εγγυήσεων: Γεράσιμος Τζέης

Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης: Κάρολος Σαΐας

Solvency II, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου & Στατιστικών: Βασίλειος Νικηφοράκης

Sustainability: Βασίλειος Χριστίδης

Σχεδιασμού Προϊόντων, Διανομής & Δικτύων: Παναγιώτης Δημητρίου

Υγείας: Ιωάννης Καντώρος

Η νέα δομή της ΕΑΕΕ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Με ενεργή συμμετοχή των μελών της και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, η ΕΑΕΕ προωθεί τη συνεχή εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς και ενισχύει τον ρόλο της ως θεσμικού συνομιλητή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.