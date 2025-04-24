Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή και οι πρόεδροι των Επιτροπών της ΕΑΕΕ

Τη συγκρότηση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και τους Προέδρους των επιτροπών για τη διετία 2025 – 2026 ανακοίνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
Ακολουθούν τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μαζαράκης
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Δημητρίου
Ταμίας: Δημήτριος Ζορμπάς
Μέλη: Ιωάννης Καντώρος, Νικόλαος Μακρόπουλος, Φιλίππα Μιχάλη, Ερρίκος Μοάτσος, Βασίλειος Χριστίδης.
Επιπλέον, οι Πρόεδροι των Επιτροπών ορίστηκαν ως εξής:
Ανθρώπινου Δυναμικού: Παναγιώτης Δημητρίου
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών: Θεανώ Τελωνιάτη
Αυτοκινήτων: Δημήτριος Ζορμπάς
Ζωής & Συντάξεων: Φιλίππα Μιχάλη
Νομικής Προστασίας: Δημήτριος Τσεκούρας
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών: Ερρίκος Μοάτσος
Πιστώσεων & Εγγυήσεων: Γεράσιμος Τζέης
Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης: Κάρολος Σαΐας
Solvency II, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου & Στατιστικών: Βασίλειος Νικηφοράκης
Sustainability: Βασίλειος Χριστίδης
Σχεδιασμού Προϊόντων, Διανομής & Δικτύων: Παναγιώτης Δημητρίου
Υγείας: Ιωάννης Καντώρος
Η νέα δομή της ΕΑΕΕ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Με ενεργή συμμετοχή των μελών της και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, η ΕΑΕΕ προωθεί τη συνεχή εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς και ενισχύει τον ρόλο της ως θεσμικού συνομιλητή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.