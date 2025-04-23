Ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta δήλωσε ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές συνιστούν «έναν δασμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων» εις βάρος της Meta και μια απόπειρα «παρακώλυσης» επιτυχημένων αμερικανικών εταιρειών.

Η Επιτροπή επέβαλε κυρώσεις σε τεχνολογικούς κολοσσούς, την Apple και τη Meta, για παραβίαση του νέου ψηφιακού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. Η Apple καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των κανόνων του κανονισμού όσον αφορά τα καταστήματα εφαρμογών, ενώ στη Meta επιβλήθηκε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ για το διαφημιστικό της μοντέλο «πληρώνεις ή συναινείς».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να παρακωλύσει τις επιτυχημένες αμερικανικές επιχειρήσεις, την ώρα που επιτρέπει σε κινεζικές και ευρωπαϊκές εταιρείες να λειτουργούν υπό διαφορετικά πρότυπα», δήλωσε ο Διευθυντής Παγκόσμιων Υποθέσεων της Meta, Joel Kaplan, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρόστιμο, καθώς η Επιτροπή, εξαναγκάζοντάς μας να αλλάξουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, επιβάλλει ουσιαστικά έναν δασμό πολλών δισεκατομμυρίων στη Meta, ενώ ταυτόχρονα μας υποχρεώνει να προσφέρουμε μια υποδεέστερη υπηρεσία», δήλωσε ο Kaplan. Η εταιρεία ανέφερε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Τα λόγια του αντικατοπτρίζουν πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ, Andrew Ferguson, ο οποίος χαρακτήρισε τους κανόνες του DMA ως «φόρο στις αμερικανικές επιχειρήσεις».

Αντίδραση υπήρξε και από την Apple, η οποία δήλωσε ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής στοχεύουν την εταιρεία «άδικα». Οι αποφάσεις «είναι επιζήμιες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών μας, επιζήμιες για τα προϊόντα και μας εξαναγκάζουν να παραχωρήσουμε δωρεάν την τεχνολογία μας», ανέφερε η εκπρόσωπος της εταιρείας, Emma Wilson, σε σχετική δήλωση.

Η Apple θα ασκήσει έφεση, πρόσθεσε η Wilson, «και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή προς όφελος των Ευρωπαίων πελατών μας».

Η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, δήλωσε ότι η ΕΕ έχει προβεί σε «αυστηρή αλλά ισορροπημένη εφαρμογή του νόμου έναντι και των δύο εταιρειών, βασιζόμενη σε σαφείς και προβλέψιμους κανόνες». Πρόσθεσε: «Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ οφείλουν να τηρούν τους νόμους μας και να σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες».



