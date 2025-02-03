Euroins: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 51,1 εκατ. ευρώ

Η Euroins Insurance Company AD, μία από τις κορυφαίες βουλγαρικές ασφαλιστικές εταιρείες στην Ανατολική Ευρώπη, μέρος της Euroins Insurance Group AD (EIG) και του ομίλου Eurohold, η μεγαλύτερη βουλγαρική εισηγμένη εταιρεία, βρίσκεται στη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου της μέσω της έκδοσης 25 εκατομμυρίων νέων μετοχών, οι οποίες θα συγκεντρώσουν συνολικά 51,1 εκατομμύρια ευρώ ιδίων κεφαλαίων.

Εκτός από τη Βουλγαρία, η EIG δραστηριοποιείται σε 11 χώρες, εκ των οποίων, Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, και Γεωργία.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της οργανικής εξέλιξης της βουλγαρικής ασφαλιστικής εταιρείας στις κύριες αγορές της στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CESEE), συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, όπου η εταιρεία καταγράφει σταθερή ανάπτυξη, καθώς και στην Ελλάδα. Η Euroins θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητά της να καλύπτει υποχρεώσεις και θα υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη ψηφιακή μεταμόρφωση της επιχείρησης. "Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ακολουθεί τη στρατηγική μας για σταθερή και αειφόρο ανάπτυξη και θα μας δώσει την ευκαιρία να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, όπου η ζήτηση για ασφαλιστικές υπηρεσίες αυξάνεται μαζί με τις προσδοκίες για υψηλότερη ποιότητα", δήλωσε η Joanna Tsoneva, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroins Insurance Company AD.

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, https://www.euroins.bg/τα έσοδα από ασφάλιστρα της Euroins ανήλθαν σε 166,7 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Για την ίδια περίοδο, η Eurohold κατέγραψε σχεδόν 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα και 122,7 εκατομμύρια ευρώ κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA), αυξημένα κατά 5% και 37%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2023.

Η κα Αγγελική Μουρατίδου, Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος δήλωσε σχετικά: «Η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου 51,1 εκατ. της Euroins Insurance Company AD, αποτελεί καθοριστική εξέλιξη στην στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτή η απόφαση αναδεικνύει τη δέσμευσή μας για σταθερότητα και κερδοφόρο ανάπτυξη και στην ελληνική αγορά. Ενισχύοντας τους χρηματοοικονομικούς μας πόρους, στοχεύουμε να διευρύνουμε την επιρροή μας και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά νέες ευκαιρίες που ευθυγραμμίζονται με τις βασικές μας αξίες και τους στρατηγικούς μας στόχους».

Euroins Insurance Company AD

Η Euroins Insurance Company AD συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου στη Βουλγαρία, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Ρουμανία, προσφέροντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, και κατέχει ηγετική θέση στην ταξιδιωτική ασφάλιση στη βουλγαρική αγορά. Η Euroins Insurance Company AD είναι μέλος της Euroins Insurance Group AD (EIG), ενός από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CESEE). Η Eurohold Bulgaria AD, κορυφαίος ενεργειακός και χρηματοοικονομικός όμιλος της CESEE, είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος της EIG. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) είναι μέτοχος μειοψηφίας της EIG και κατέχει το 8% του κεφαλαίου.

