«Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής για όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες», ζητά με ανακοίνωσή της η εταιρία διανομής efood.

Το σωματείο Περιφέρειας Αττικής καταγγέλει ότι:

«Η efood δίνει μπόνους (μεταξύ 19:00-21:00) και μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στην νεροποντή

Την ίδια ώρα που η Πολιτική Προστασία(19:00) στέλνει συναγερμό,αλλά το ίδιο το κράτος δεν απαγορεύει την διανομή σ'αυτές τις συνθήκες

Επίσης ο fleet manager της εταιρίας,ο άνθρωπος που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους διανομείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο στο σωματείο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

