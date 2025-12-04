«Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής για όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες», ζητά με ανακοίνωσή της η εταιρία διανομής efood.
Το σωματείο Περιφέρειας Αττικής καταγγέλει ότι:
«Η efood δίνει μπόνους (μεταξύ 19:00-21:00) και μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στην νεροποντή
Την ίδια ώρα που η Πολιτική Προστασία(19:00) στέλνει συναγερμό,αλλά το ίδιο το κράτος δεν απαγορεύει την διανομή σ'αυτές τις συνθήκες
Επίσης ο fleet manager της εταιρίας,ο άνθρωπος που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους διανομείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο στο σωματείο».
