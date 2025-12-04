Οι ΗΠΑ παρατείνουν την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα για τα πρατήρια καυσίμων της Lukoil εκτός Ρωσίας

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε παράταση στην απαλλαγή για τα πρατήρια καυσίμων της Lukoil εκτός Ρωσίας, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τα τέλη Απριλίου 2026.

Η απόφαση που έλαβε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στον μετριασμό των ανησυχιών για ξαφνικές διαταραχές σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, όπου ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας έχει δραστηριότητες λιανικής πώλησης.

Ως η πιο διεθνώς διαφοροποιημένη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, η Lukoil έχει μερίδια σε ευρωπαϊκά διυλιστήρια πετρελαίου, καθώς και σημαντικές συμμετοχές σε πετρελαϊκά πεδία από το Ιράκ έως το Καζακστάν. Η επωνυμία της εκτείνεται επίσης σε πρατήρια καυσίμων από τις ΗΠΑ έως το Βέλγιο και τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση της Ουάσιγκτον δείχνει ότι, ακόμη και καθώς οι ΗΠΑ σφίγγουν την πίεση στη Μόσχα, είναι διατεθειμένες να κάνουν στοχευμένες εξαιρέσεις για να αποτρέψουν περιττές αναταράξεις στις τοπικές οικονομίες. Τα δίκτυα λιανικής πώλησης καυσίμων σε χώρες από τα Βαλκάνια έως την Κεντρική Ευρώπη εξαρτώνται από διεθνείς προμηθευτές, και οι απότομες διακοπές ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε έλλειψη καυσίμων, υψηλότερες τιμές ή λειτουργικά προβλήματα για τους ξένους εταίρους.

Η απόφαση έρχεται με την προθεσμία της 13ης Δεκεμβρίου να πλησιάζει για την Lukoil να εκποιήσει τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

