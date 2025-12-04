ΣΒΕ: Τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2025» ανέδειξαν την αριστεία και την καινοτομία στην ελληνική βιομηχανία

Για δέκατη χρονιά, ο ΣΒΕ ανέδειξε τη βιομηχανική αριστεία και την υγιή επιχειρηματικότητα, απονέμοντας τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2025».

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη, το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο The Met της Θεσσαλονίκης.

H πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ», η οποία έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός, επιβραβεύει την αριστεία και την καινοτομία των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων και αναδεικνύει τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης χαιρέτισε την τελετή απονομής, λέγοντας: «Τα Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ αποτελούν εδώ και μια δεκαετία ένα σημαντικό θεσμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ένα θεσμό που αναδεικνύει την αριστεία ως καθοριστικό παράγοντα για την οικονομία, θα έλεγα και για την κοινωνία μας. Η επιβράβευση μιας προσπάθειας είναι ένα βασικό στοιχείο, που επιτρέπει σε μια κοινωνία να ανεβαίνει ψηλότερα και να πηγαίνει πιο μπροστά.» Υπογράμμισε επίσης ότι: «Η πραγματικότητα δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταθερή πρόοδος στη μεταποίηση και τη βιομηχανική παραγωγή, μεγέθη που σχετίζονται άμεσα με τον ΣΒΕ. Αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, τη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, όπου η βιομηχανία έχει τη μερίδα του λέοντος και από τη δημιουργία 60.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει».

Λουκία Σαράντη - Πρόεδρος ΣΒΕ, Κωστής Χατζηδάκης - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Στη συνέχεια, εξήρε τον θεσμό των Βραβείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ σημειώνοντας: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους θα βραβευτούν απόψε. Εσείς είστε η πιο πειστική απάντηση σε όσους υποτιμούν τις δυνατότητες της χώρας. Εσείς αποδεικνύετε καθημερινά, ότι η ελληνική βιομηχανία μεγαλώνει, εξελίσσεται και σταδιακά κερδίζει το στοίχημα του αύριο. Χωρις την προσπάθεια των επιχειρηματιών, των στελεχών και των εργαζομένων δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδος για τη χώρα».

Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος ΣΒΕ

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ κα Λουκία Σαράντη καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και επεσήμανε τη σημασία των Βραβείων, σημειώνοντας: «Όλες οι επιχειρήσεις που βραβεύονται -όπως φυσικά και πολλές άλλες σε όλη την Ελλάδα- δείχνουν ότι σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Ενισχύουν την παραγωγικότητα της χώρας, επενδύοντας με όποιον τρόπο μπορούν. Υιοθετούν την καινοτομία ως εργαλείο και προσεγγίζουν τη βιωσιμότητα ως αναγκαιότητα. Με επιμονή, στρατηγική και ανθεκτικότητα χτίζουν ένα νέο αφήγημα.» Τόνισε επίσης ότι: «απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά, είναι η στρατηγική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εντατικοποίηση του μεταρρυθμιστικού έργου, με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη φιλικότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις».

Οι διακρίσεις των κορυφαίων επιχειρήσεων

Στη 10η απονομή των Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ», βραβεύτηκαν 10 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν σε έναν ή περισσότερους κρίσιμους τομείς, όπως είναι η εξωστρέφεια, η έρευνα, η καινοτομία, η υποστήριξη της παράδοσης, η υψηλή ποιότητα, οι καλά μελετημένες επενδύσεις και βέβαια η προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βραβευμένες Επιχειρήσεις

Επιπλέον, βραβεύτηκε και μία σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού επιχειρείν, τόσο για τις επιχειρηματικές διακρίσεις όσο και για την κοινωνική προσφορά του.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ειδικό Βραβείο στον κ. Στέφανο Τζιρίτη, Πρόεδρο του Ομίλου ISOMAT

Νικητές Βραβείων

FHL KIRIAKIDIS GROUP MARBLES & GRANITES

Interplast

ALTUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

LOULIS FOOD INGREDIENTS

PRAGMA IOT (η 1η spin-off εταιρεία που κατακτά Βραβείο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ»)

ELDON'S

ΡΟΔΟΠΗ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ

HELLENIQ ENERGY

Επιτροπή Αξιολόγησης

Την Επιτροπή, υπό την προεδρία του Δρ. Γεωργίου Δουκίδη, Καθηγητή του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελούσαν επίσης οι: Δρ. Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και πρώην Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ και η κυρία Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και Πρόεδρος της εταιρείας AKRITAS.

Τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2025» απένειμαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για τη Βιομηχανία κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και πρώην Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Περικλής Μήτκας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μασούτης, ο Πρόεδρος της ΖΑΝΑΕ, επίτιμος Πρόεδρος ΣΒΕ και Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. Νίκος Πέντζος, ο Πρόεδρος του Thess INTEC, επίτιμος Πρόεδρος ΣΒΕ κ. Νίκος Ευθυμιάδης, ο Πρόεδρος της Ελαιουργίας ΜΙΝΕΡΒΑ και Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ουγγαρίας κ. Δημήτρης Τακάς και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος κα Λουκία Σαράντη.

Τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2025» πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη Φορέων και Εταιρειών, σηματοδοτώντας τη δέσμευση του ΣΒΕ για την ισχυροποίηση της βιομηχανίας της χώρας, στο πλαίσιο της περιφερειακής σύγκλισης και ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Σχετικά με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ιδρύθηκε το 1915 από σημαντικούς βιομήχανους της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι κοινωνικός εταίρος – ο μόνος μάλιστα κοινωνικός εταίρος με έδρα εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη και βασικός εκπρόσωπος της βιομηχανίας με πανελλήνιο χαρακτήρα και αποτελείται από μέλη από όλη την Ελλάδα. Βασικός του στόχος είναι η έμπρακτη και αποτελεσματική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων – μελών του, αλλά και της βιομηχανίας γενικότερα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στηρίζοντας τα μέλη του ο ΣΒΕ μεριμνά ουσιαστικά για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλει στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Βασικές προτεραιότητες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος αποτελούν η ψηφιακή επανάσταση στο ελληνικό επιχειρείν, ο έμπρακτος εκσυγχρονισμός και η επένδυση στην καινοτομία, η προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας.



