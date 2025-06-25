Η Shell βρίσκεται σε πρώιμες συνομιλίες για την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της BP, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πιθανό deal αγγίζει το ποσό των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της εταιρείας βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφεραν έγκυρες πηγές και η BP εξετάζει προσεκτικά την προσέγγιση. Η εξαγορά της BP θα έθετε τη Shell σε πιο σταθερή βάση για να αντιμετωπίσει μεγαλύτερους ανταγωνιστές, όπως η Exxon Mobil, και η Chevron CVX.

Το δημοσίευμα της WSJ:

Οι πιθανοί όροι μίας συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί, ενώ μια συγχώνευση δεν είναι καθόλου βέβαιη, προειδοποίησαν οι πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι συζητήσεις προχωρούν αργά, πρόσθεσε μία από τις πηγές, καθώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να τεθούν επί τάπητος.

H BP αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, συνέπεια των οποίων ήταν η «επανάσταση» των μετόχων της και η δυσαρέσκεια στο πρόσωπο των ανθρώπων της διοίκησης.

Ένας εκπρόσωπος της Shell δήλωσε: «Όπως έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, είμαστε έντονα επικεντρωμένοι στην αξιοποίηση της αξίας της Shell, συνεχίζοντας να εστιάζουμε στην απόδοση, την πειθαρχία και την απλοποίηση».

Η Shell μπαίνει στις συνομιλίες λειτουργώντας από θέση ισχύος, με τη μετοχή της να ξεπερνά απότομα την BP τα τελευταία χρόνια. Η Shell, η οποία, όπως και η BP, έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, με αγοραία αξία άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η BP πλήρωσε ακριβά το τίμημα της απόφασής της να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η BP έχει έκτοτε υιοθετήσει διάφορα μέτρα για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την απογοήτευση των επενδυτών. Ανακοίνωσε σχέδια νωρίτερα φέτος για την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και τη δραστική μείωση των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια.

Η BP βρίσκεται επίσης στη διαδικασία προσπάθειας πώλησης της επιχείρησης λιπαντικών που λειτουργεί υπό την επωνυμία Castrol και έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποδεσμεύσει τουλάχιστον ένα μέρος της ηλιακής της μονάδας, Lightsource. Πιο πρόσφατα, η BP δήλωσε ότι ο πρόεδρός της, Helge Lund, βασικός αρχιτέκτονας της στρατηγικής χαμηλών εκπομπών άνθρακα της εταιρείας, σχεδιάζει να παραιτηθεί.

Εν τω μεταξύ, η Shell έχει επικεντρωθεί στις πιο κερδοφόρες δραστηριότητές της, δεσμευόμενη να αντλήσει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να μειώσει τους στόχους της για πράσινη ενέργεια.

Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα, ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, δήλωσε πρόσφατα ότι ο πήχης της εταιρείας για μεγάλες συμφωνίες θα είναι υψηλός. Η Shell ανακοίνωσε τον Μάιο ένα σχέδιο επαναγοράς μετοχών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, η Shell συνεργάζεται με τραπεζίτες για μια πιθανή πώληση των χημικών περιουσιακών της στοιχείων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal.

Διαψεύδει η Shell τις συνομιλίες

Η Shell διέψευσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της ανταγωνίστριας BP, έπειτα από μήνες εικασιών για μια συμφωνία που θα συνένωνε τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

«Δεν διεξάγονται συνομιλίες», δήλωσε εκπρόσωπος της Shell, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει επανειλημμένα αναφέρει πως επικεντρώνεται στη δική της απόδοση, και όχι στην ανάπτυξη μέσω μιας μεγάλης εξαγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Ουαέλ Σαουάν, είχε δηλώσει στους Financial Times τον Μάιο ότι προτιμά την επαναγορά των μετοχών της Shell, παρά να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για μια συμφωνία με την BP.

Ο Σαουάν έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο ετών στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Shell και έχει επικεντρωθεί στην υλοποίηση του σχεδίου του για την απλοποίηση της πολυσύνθετης δραστηριότητας της εταιρείας.

Οι μετοχές της BP που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημείωσαν αρχικά άνοδο άνω του 10%, μετά τη σχετική αναφορά της Wall Street Journal ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονταν σε ενεργές συνομιλίες, πριν υποχωρήσουν και διαπραγματευτούν τελικά με άνοδο 3,4%.

Η ενσωμάτωση των δύο εταιρειών, που διαθέτουν πολύ διαφορετικές κουλτούρες, θα απαιτούσε αρκετά χρόνια, σύμφωνα με πρόσωπα και από τις δύο πλευρές. Επίσης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις – κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει πολιτικό πρόβλημα για τη βρετανική κυβέρνηση.

Ο συνδυασμός των δύο βρετανικών πετρελαϊκών ομίλων θα δημιουργούσε μια παγκόσμια υπερδύναμη αξίας άνω των £200 δισ., ικανή να σταθεί δίπλα στους αμερικανικούς κολοσσούς Chevron και ExxonMobil.





