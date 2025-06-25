Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο για δεύτερη συνεχή χρονιά, ανεβαίνοντας 158 θέσεις στην κατάταξη του 2025 και κατακτώντας την 150ή θέση μεταξύ 500 εταιριών.

Σημειώνεται ότι o TITAN ξεχωρίζει ως η κορυφαία σε κατάταξη εταιρία μεταξύ των ελάχιστων εταιριών δομικών υλικών που περιλαμβάνονται στη λίστα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση και τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

H λίστα περιλαμβάνει τις 500 εταιρίες με τις υψηλότερες επιδόσεις σε 35 χώρες και 21 κλάδους.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η διάκριση του Τιτάνα από το TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες παγκοσμίως για δεύτερη χρονιά αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση ότι η στρατηγική ανάπτυξής μας υλοποιείται με επιτυχία. Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης διαπερνούν κάθε μας απόφαση και δράση: από την καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών απανθρακοποίησης, έως τη διασφάλιση απόλυτης διαφάνειας στην υλοποίησή τους. Καθοδηγούμενοι από τον σκοπό μας να κάνουμε τον κόσμο γύρω μας ασφαλή, βιώσιμο και ευχάριστο, επιταχύνουμε την πρόοδό μας και συμβάλλουμε ενεργά στη μετάβαση προς μία πιο καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία».

Μεταξύ των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτή τη διάκριση είναι η δέσμευση του Τιτάνα στους στόχους για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C που επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) και η αναγνώριση του μεταξύ των εταιριών που ηγούνται της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από τον Οργανισμό CDP (Carbon Disclosure Project) και από τους Financial Times.

Η εταιρία συνεχίζει να σημειώνει μεγάλη πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της για τη μείωση των εκπομπών CO₂ και των ευρύτερων στόχων ESG για το 2025 και μετά. Παράλληλα, η προσήλωσή του Τιτάνα στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, η ενεργή συμμετοχή του στην παγκόσμια εκστρατεία «Race toZero» του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και η αποδεδειγμένα ισχυρή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για πελάτες, τοπικές κοινωνίες, εργαζόμενους και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής του, συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή τη διεθνή αναγνώριση.

Το TIME και η εταιρία δεδομένων Statista ανέπτυξαν μια αυστηρή μεθοδολογία για την ανάδειξη των πιο βιώσιμων εταιριών στον κόσμο για το 2025. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των εταιριών βασίστηκε σε εξωτερικές αξιολογήσεις, εταιρικές δεσμεύσεις, καθώς και σε διάφορους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες επίδοσης (KPIs) που δημοσιεύθηκαν στις εκθέσεις τους. Οι εκθέσεις αυτές ακολούθησαν διεθνή πρότυπα αναφοράς, όπως τα GRI, SASB και TCFD, και επαληθεύτηκαν από ανεξάρτητους επιθεωρητές, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD. Αυτοί οι δείκτες περιλαμβάνουν την ένταση εκπομπών, και τα ποσοστά μείωσης τους, την ειδική κατανάλωση ενέργειας, το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται, την ενίσχυση της ποικιλομορφίας στα διοικητικά συμβούλια και σε ηγετικές θέσεις, τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των φύλων, την ασφάλεια στην εργασία και τη κινητικότητα του προσωπικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

