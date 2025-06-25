Η Ebury παρουσιάζει το Ebury Connect απλουστεύοντας τις διεθνείς πληρωμές

Η Ebury, fintech εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως και εξειδικεύεται στις διεθνείς πληρωμές και εισπράξεις, τη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, παρουσιάζει το Ebury Connect. Η νέα αυτή δυνατότητα στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης των διεθνών πληρωμών.

Συγκεκριμένα, το Ebury Connect παρέχει μια ενιαία υποδομή σχεδιασμένη για τις ανάγκες εταιρικών πελατών (B2B) και συνεργατών fintech (B2B2C). Μέσω αυτού, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία, δυνατότητα ανάπτυξης των λειτουργιών τους και πιο αποτελεσματικό έλεγχο ταμειακών ροών. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες διεθνείς πληρωμές με πλήρως ενοποιημένο και αυτοματοποιημένο τρόπο.

Η Ebury ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς και απαιτούν ομαλές οικονομικές διαδικασίες, αποδοτική διαχείριση ταμειακών ροών και απρόσκοπτη ροή κεφαλαίων παγκοσμίως. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η πρόοδος στον τομέα του open banking και της χρηματοοικονομικής ψηφιοποίησης έχουν καταστήσει κρίσιμη την ενσωμάτωση των συστημάτων πληρωμών και λογιστικής. Πολλές εταιρείες, ωστόσο, δυσκολεύονται με την πολυπλοκότητα της διαχείρισης πολλαπλών νομισμάτων, τις χρονοβόρες διαδικασίες συμφωνίας λογαριασμών και το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, το οποίο παρεμποδίζει στρατηγικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης.

Το Ebury Connect έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια καινοτόμο λύση για τον αυτοματισμό και την απλοποίηση των διεθνών πληρωμών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων. Μέσω προηγμένων διασυνδέσεων με APIs, ERPs, Open Banking, SFTP και Host-to-Host (H2H), οι εταιρείες μπορούν να συνδέσουν απευθείας τα ERP συστήματα τους με την πλατφόρμα Ebury Online, ενισχύοντας την ευελιξία και την ασφάλεια.

Η λύση δεν προορίζεται μόνο για εταιρείες που συνεργάζονται άμεσα με την Ebury, αλλά και για την αγορά B2B2C. Οι fintech συνεργάτες μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες διεθνών πληρωμών μέσω white-label λύσεων, οι οποίες ενσωματώνονται εύκολα με λογισμικά όπως το NetSuite και το Xero. Η ενσωμάτωση αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διεκπεραιώνουν πληρωμές απευθείας από τα ERPs τους, να βελτιστοποιούν τη διαχείριση ρευστότητας και να μειώνουν τον χρόνο συμφωνίας των λογιστικών εγγραφών.

Ο Tomaso Papetti, Global Head του Ebury Connect στην Ebury δηλώνει: «Η ψηφιοποίηση της ταμειακής διαχείρισης στις διεθνείς συναλλαγές αποτελεί προτεραιότητα για τις εταιρείες που επιδιώκουν να αναπτυχθούν παγκοσμίως. Το Ebury Connect δεν είναι απλώς μια τεχνολογική λύση: είναι ένας στρατηγικός επιταχυντής που στηρίζει τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και στη διαχείριση διεθνών πληρωμών με αποδοτικό τρόπο. Χάρη σε αυτή τη λύση, μπορούμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις πληρωμών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος».

Το Ebury Connect διαθέτει πολλές δυνατότητες, αλλά ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα είναι στην Ebury Βραζιλίας. Η Ebury επεκτείνει την προσφορά της στη Βραζιλία με ένα μοντέλο εγγενές σε API, παρέχοντας στις επιχειρήσεις άμεση διασύνδεση με τοπικά συστήματα πληρωμών (PIX), κάρτες, μαζικές διασυνοριακές εισπράξεις και πληρωμές εντός και εκτός Βραζιλίας.

Σχετικά με την Ebury

Η Ebury είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα των πληρωμών, βοηθώντας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να δραστηριοποιούνται και να αναπτύσσονται διεθνώς. Πρόκειται για μια παγκόσμια fintech εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες λύσεις για τη διενέργεια και την είσπραξη διασυνοριακών πληρωμών, τη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Ιδρύθηκε το 2009 στο Λονδίνο από τους Juan Lobato και Salvador Garcia. Σήμερα η Ebury απασχολεί περισσότερους από 1.800 εργαζόμενους, εξυπηρετεί πάνω από 16.700 πελάτες μέσω 40+ γραφείων σε περισσότερες από 29 χώρες, και σε πάνω από 130 νομίσματα. Η Ebury έχει σημειώσει ταχεία και κερδοφόρα ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Στο οικονομικό έτος 2024, τα έσοδά της ανήλθαν στις £220 εκατ. και τα EBITDA στα £9 εκατ. Η Ebury είναι αδειοδοτημένη ως ίδρυμα πληρωμών από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (NBB), γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλα τα κράτη μέλη του ΕΟΧ, ενώ υποστηρίζεται από κορυφαίους επενδυτές, με βασικό μέτοχο την Banco Santander.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.