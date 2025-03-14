Όμιλος Σαράντη: Νέες επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης

Με νέες επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ το 2025 προχωρά στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης ο Όμιλος Σαράντη.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν χθες ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Μπούρας και ο CFO, Χρήστος Βάρσος, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2024, ο όμιλος δρομολογεί επενδύσεις 7 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο στα Οινόφυτα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα που παράγει.

Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ομίλου βρίσκεται στο επίκεντρο με επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ εφέτος ενώ περίπου 15 εκατ. ευρώ σχεδιάζεται να επενδυθούν στην πολωνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων ειδών οικιακής χρήσης «Stella Pack» η οποία εξαγοράστηκε τον Ιανουάριο 2024 από τη θυγατρική του ομίλου στην Πολωνία, Sarantis Polska SA.

Επιπρόσθετα ποσό περίπου 14 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε άλλες επενδύσεις του ομίλου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του.

Η διοίκηση αναφέρθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης στις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε ο όμιλος Σαράντη το 2024. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις το 2024 ανήλθαν σε 600,1 εκατ. ευρώ έναντι 482,2 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένες κατά 24,4% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων. Σε οργανική βάση, μη συμπεριλαμβανομένης της Stella Pack, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 525,6 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 9% σε σύγκριση με το περασμένο έτος.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ το 2024 σε σύγκριση με τα 39,3 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 17,1%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2024 διαμορφώθηκαν στα 81,6 εκατ. ευρώ έναντι 61,6 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 32,5% με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 13,6% (έναντι 12,8% το 2023). Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 61,0 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 29,6% σε σύγκριση με το 2023 (2023 EBIT 47,1 εκατ. ευρώ) με το περιθώριο EBIT να διαμορφώνεται στο 10,2% το 2024 έναντι 9,8% το 2023.

Για το 2025 αναμένονται καθαρές πωλήσεις στα 628 εκατ. ευρώ (+4,7% από το 2024), οργανική αύξηση του EBIT στα 70 εκατ. ευρώ (αύξηση 14,8% σε σύγκριση με το EBIT 2024 που διαμορφώθηκε στα 61 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο EBIT, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 11,1%, αυξημένο κατά 90 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 2024. Όσον αφορά στο οργανικό EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί στα 92 εκατ. ευρώ (αύξηση 12,7% σε σύγκριση με το EBITDA 2024 που διαμορφώθηκε στα 81,6 εκατ. ευρώ) με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 14,6% για το 2025, αυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης από το 2024. Όπως εκτιμάται η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών θα προκύψει τόσο από το διαφορετικό μείγμα προϊόντων καθώς δίνεται έμφαση στο λανσάρισμα των δερμοκαλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής σε περισσότερες αγορές.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση και ενίσχυση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων του στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες σε ολόκληρη τη γεωγραφική του περιοχή.

Επίσης, πραγματοποιεί επενδύσεις σε υποστηρικτικές ενέργειες και σε προγράμματα καινοτομίας σε επίπεδο προϊοντικής ανάπτυξης με έμφαση σε στοχευμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να οδηγήσουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας στις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Σημειώνεται ότι από το 2021 ο όμιλος επικέντρωσε την προσοχή του στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO, δηλαδή στα προϊόντα υψηλής αξίας στις στρατηγικές του κατηγορίες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η διαδικασία εξορθολογισμού χαρτοφυλακίου συνεχίζει να διεξάγεται με επιτυχία, στο πλαίσιο της οποίας προϊόντα χαμηλής προτεραιότητας και χαμηλής προστιθέμενης αξίας διακόπηκαν και πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα έξοδα υποστήριξης στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων. Εκτιμάται ότι η στρατηγική αυτή επικέντρωση θα συνεχίσει να έχει σημαντική θετική επίδραση στις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

