Samsung: Μετά το deal με Tesla επιταχύνει για την ολοκλήρωση του εργοστασίου της στο Τέξας

Μετά την τεράστια συμφωνία που υπέγραψε με την Tesla για την προμήθεια επεξεργαστών Τεχνητής Νοημοσύνης, η Samsung πρόκειται να «αναζωογονήσει» την επένδυσή της στο Τέξας, δηλαδή το εργοστάσιο παραγωγής επεξεργαστών στο Τέιλορ. Μια νέα αναφορά δείχνει ότι η εταιρεία πρόκειται να επαναλάβει τις εργασίες της στο εργοστάσιο ημιαγωγών μετά από τις μεγάλες συμφωνίες.

Το ETNews αναφέρει ότι η Samsung θα στείλει μηχανικούς για να κατασκευάσουν μια γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο του Τέιλορ. Το προσωπικό θα σταλεί σε δύο φάσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Υπάρχουν παραγγελίες για τον εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή της γραμμής.

Η Samsung καθυστέρησε την ολοκλήρωση του εργοστασίου τσιπ στις ΗΠΑ λόγω έλλειψης πελατών. Με την Apple (αισθητήρες εικόνας) και την Tesla (επεξεργαστές AI) να βρίσκονται στο προσκήνιο, η εταιρεία επεκτείνει την επένδυσή της. Αυτό θα βοηθήσει επίσης τη Samsung να βρίσκεται στη λίστα των «καλών πελατών» του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αποφυγή δασμών.

Πηγές από το εσωτερικό της νοτιοκορεατικής εταιρείας αναφέρουν ότι «η επιλογή του προσωπικού έχει ολοκληρωθεί και έχει προγραμματιστεί να αποσταλεί (στο εργοστάσιο) τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο», προσθέτοντας, «πολλοί συνεργάτες έχουν ήδη ειδοποιηθεί για τις παραγγελίες εξοπλισμού και έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες».

Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή είναι ο διορισμός από τη Samsung ενός νέου επικεφαλής για το εργοστάσιο τσιπ του Τέξας. Μέχρι τώρα, ο επικεφαλής των εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Ώστιν επέβλεπε το εργοστάσιο του Τέιλορ. Η μαζική παραγωγή στο εργοστάσιο του Τέιλορ αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του επόμενου έτους, ή στις αρχές του 2027.

Πηγή: skai.gr

