Κατώτερα των προσδοκιών τα έσοδα α' τριμήνου της Alibaba

Έσοδα α' τριμήνου κατώτερα των προσδοκιών της αγοράς ανακοίνωσε ο κινεζικός κολοσσός Alibaba, παρά τη σημαντική άνοδο που παρουσίασαν τα έσοδα του τομέα cloud computing, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός και η ασταθή καταναλωτική ζήτηση επηρέασαν αρνητικά τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά έσοδα 247,65 δισ. γουάν για το α' τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης που έληξε τον Ιούνιο, έναντι εκτιμήσεων για έσοδα 252,92 δισ. γουάν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Κίνα έχει πληγεί καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη πιέζεται από την παρατεταμένη κρίση στον τομέα των ακινήτων, την ασθενή αύξηση των μισθών και τις παγκόσμιες εμπορικές αναταράξεις λόγω της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Οι καταναλωτές μάλιστα παρέμειναν επιφυλακτικοί, παρότι οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου κατέφυγαν σε μεγάλες εκπτώσεις και μειώσεις τιμών για να ενισχύσουν τη ζήτηση.

Έτσι, τα έσοδα από τον τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος περιλαμβάνει τις πλατφόρμες Taobao και Tmall, την εφαρμογή παράδοσης φαγητού Ele.me και το ταξιδιωτικό γραφείο Fliggy, παρουσίασαν αύξηση μόλις 10%. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία ανακοινώνει στοιχεία για τον κινεζικό τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου της.

Αυτό επισκίασε την ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα cloud της Alibaba, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26% στα 33,40 δισ. γουάν (4,67 δισ. δολάρια) έναντι αύξησης 18% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση εσόδων κατά 18,4% στα 31,44 δισ. γιουάν, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η Alibaba συγκαταλέγεται στους πιο επιθετικούς παίκτες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης της Κίνας, παρουσιάζοντας αναβαθμίσεις σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, με πιο πρόσφατη την κυκλοφορία ενός μοντέλου που μετατρέπει φωτογραφίες πορτρέτων σε ρεαλιστικά βίντεο avatar.

«Τα έσοδα από προϊόντα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος των εσόδων από εξωτερικούς πελάτες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Alibaba, Έντι Γου.

Όσον αφορά τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες, μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) μειώθηκαν κατά 14% κυρίως λόγω επενδύσεων στην επιχείρηση άμεσου εμπορίου.

Τέλος, σημαντική αύξηση 20% στα 6,5 δισ. δολάρια παρουσίασαν τα έσοδα της Alibaba από τον τομέα διεθνών δραστηριοτήτων.



