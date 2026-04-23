Η Renault ξεπέρασε τις προσδοκίες για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς η δυναμική της μάρκας αντιστάθμισε την αρνητική επίδραση από τη Dacia.

Η Renault σημείωσε ένα καλύτερο από το αναμενόμενο ξεκίνημα για τη χρονιά, με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου να αυξάνονται κατά 8,8% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, φτάνοντας τα 12,53 δισ. ευρώ, πολύ πάνω από τα 11,57 δισ. ευρώ που είχαν προβλέψει οι αναλυτές, σημειώνει το investing.com.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% στην Ευρώπη και κατά 2,2% παγκοσμίως.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε ένα κλίμα αυξανόμενης αβεβαιότητας. Η Renault δήλωσε ότι «λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να μετριάσει τον πιθανό αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές των πρώτων υλών, της ενέργειας και των logistics».

Συνολικά, ο όμιλος πούλησε 546.183 οχήματα το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας πτώση 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η πτώση αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό σε έκτακτα προβλήματα στη Dacia, ενώ οι πωλήσεις της Renault και της Alpine αυξήθηκαν.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά την δύσκολη αρχή του έτους στις ταξινομήσεις λόγω έκτακτων προβλημάτων στη Dacia, επωφελούμαστε από μια ισχυρή δυναμική των προϊόντων σε όλες τις μάρκες μας, τόσο για επιβατικά αυτοκίνητα όσο και για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Renault, Duncan Minto.

«Αυτή η θετική δυναμική υποστηρίζεται από διψήφια αύξηση των παραγγελιών από την αρχή του έτους», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.