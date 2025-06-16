Η απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της Renault, Λούκα ντε Μέο, να αποχωρήσει από τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία και οι επακόλουθες αναφορές ότι πρόκειται να αναλάβει τα ηνία του ομίλου ειδών πολυτελείας Kering έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναλυτών. Η Kering, είναι ένας εκ των κολοσσών στα είδη πολυτελείας παγκοσμίως, με μάρκες όπως η Gucci να περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters παραθέτει ορισμένα από τα σχόλια αναλυτών.



«Η πρόσληψη κάποιου εκτός του τομέα των πολυτελών προϊόντων μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη, αλλά το προφίλ του φαίνεται να είναι κατάλληλο για να ηγηθεί της Kering. Θα βλέπαμε θετικά τον διορισμό ενός ανθρώπου εκτός του χώρου και ο Luca de Meo θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο προφίλ για να οδηγήσει την ανάκαμψη, σημειώνουν οι αναλυτές της Kepler Cheuvreux.

«Οι ικανότητές του στην ανάκαμψη μιας εταιρείας και η εμπειρία του στο μάρκετινγκ θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες», προσθέτουν.

«Βλέπουμε τον Denis Le Vot (επικεφαλής της Dacia) και άλλους εσωτερικούς υποψηφίους ως πιθανούς διαδόχους, καθώς και τον Maxime Picat, ένα στέλεχος της Stellantis», καταλήγουν.

«Οι επενδυτές φέτος επικεντρώθηκαν στην ανακοίνωση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της Renault. Με την αποχώρηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτό φυσικά θα αποτελέσει μια οπισθοδρόμηση, τονίζουν από την μεριά τους οι αναλυτές της JP Morgan. «Όσον αφορά τους πιθανούς υποψηφίους για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, βλέπουμε ότι η Renault έχει ένα ισχυρό πάγκο, συμπεριλαμβανομένης της Dacia, αλλά θα οραματιζόμασταν επίσης πιθανούς εξωτερικούς υποψηφίους», σημειώνουν.



«Η διαχείριση και το μάρκετινγκ είναι τα δυνατά του σημεία, τα οποία συνάδουν με αυτό που κάνει η βιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων - για την οποία φαίνεται να είναι παθιασμένος, αναφέρουν αναλυτές της Bernstein. «Ο χρόνος θα δείξει αν καταφέρει να ξεκινήσει δυναμικά και να είναι αποτελεσματικός σε έναν διαφορετικό κλάδο. Ο Ντε Μέο έδρασε αποφασιστικά στη Renault, μειώνοντας την παραγωγική ικανότητα και τα σημεία ισορροπίας. Ο Ντε Μέο έχει μπροστά του μια τιτάνια πρόκληση. Κρίσιμο είναι ότι οι επενδυτές θα πρέπει να ακούσουν τι σχεδιάζει να κάνει και να κατανοήσουν πόσο σύντομα μπορούν να υλοποιηθούν τα σχέδιά του», επισημαίνουν.

Citi και Jefferies

Oι αναλυτές της Citi αναφέρουν ότι «η εκτέλεση των αναδιαρθρώσεων πολυτελών μαρκών έχει γίνει πιο περίπλοκη, χρονοβόρα, δαπανηρή και πολύ λιγότερο φιλική προς την αγορά, αντανακλώντας την προτίμηση των καταναλωτών για τις κορυφαίες μάρκες και όχι για εκείνες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Πιστεύουμε ότι είναι πρόωρο να υιοθετήσουμε μια πιο θετική στάση δεδομένης της έλλειψης ορατότητας στην αναδιάρθρωση της Gucci».

«Η αποχώρησή του αφήνει τη Renault χωρίς ηγεσία σε μια εποχή που ο όμιλος πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο και να αποδυναμώσει περαιτέρω τη συμμαχία με την Nissan», επισημαίνουν αναλυτές της Jefferies.

«Η αποχώρησή του μπορεί να βλάψει την αρχική άσκηση πίεσης (από κοινού με την Stellantis) για την αναβίωση μιας οικονομικά προσιτής κατηγορίας μικρών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Θα προσθέσει ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της Renault να είναι ανεξάρτητη, την αυξανόμενη επιρροή της Geely ως μειοψηφικού επενδυτή (κινητήρες, Κορέα, Βραζιλία) και την νέα παρέμβαση από το γαλλικό κράτος, που είναι πλέον ο μεγαλύτερος βασικός μέτοχος με 15%, προσθέτουν.

