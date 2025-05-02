PureHealth: Καθαρά κέρδη ύψους 137,6 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ το α΄ τρίμηνο του 2025

Η PureHealth καταγράφει καθαρά κέρδη ύψους 137,6 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και ΚΠΑ ύψους 308,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Αναλυτικότερα, η PureHealth Holding PJSC («PureHealth» ή «ο Όμιλος»), ο μεγαλύτερος όμιλος υγειονομικής περίθαλψης στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2025. Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση στα 1,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ χάρη στην ανάπτυξη που σημείωσαν όλοι οι τομείς της PureHealth. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΑ) αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 308,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 137,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το α' τρίμηνο του 2025.

PureHealth Announces First Quarter 2025 results

Η ΑΕ κ. Kamal Al Maazmi, πρόεδρος της PureHealth, δήλωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα της PureHealth για το α' τρίμηνο του 2025 υπογραμμίζουν τη ισχύ του ολοκληρωμένου μοντέλου υγειονομικής περίθαλψης και την ανθεκτικότητα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας. Επαναπροσδιορίζουμε την παροχή υγειονομικής περίθαλψης συνδυάζοντας την επιχειρησιακή αριστεία με την καινοτομία αιχμής για να αυξήσουμε το επίπεδο περίθαλψης σε ολόκληρη την περιοχή και πέραν αυτής. Καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την παγκόσμια παρουσία μας και να επενδύουμε σε ιατρικές ικανότητες προετοιμασμένες για το μέλλον, η εστίασή μας παραμένει ξεκάθαρη: παροχή περίθαλψης υψηλής ποιότητας στους ασθενείς, δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους μας και ουσιαστικός, μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην υγεία και την ευημερία των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε».

Η Shaista Asif, διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου PureHealth, σχολίασε: «Τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της PureHealth αντικατοπτρίζουν τη σταθερή ανάπτυξη που παρατηρείται σε όλους τους βασικούς τομείς. Τα αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο αυτή προήλθαν από τη σημαντική αύξηση του όγκου των ασθενών σε όλο το νοσοκομειακό μας δίκτυο, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και τη συνεχιζόμενη δυναμική στον ασφαλιστικό μας τομέα με υψηλά ποσοστά ανανέωσης και επέκταση σε νέες αγορές. Η ισχυρή επιχειρησιακή μας εκτέλεση, οι μετασχηματισμοί των περιουσιακών στοιχείων και οι συνέργειες μεταξύ των οντοτήτων αποδίδουν απτά αποτελέσματα και ενισχύουν τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη. Καθώς κοιτάμε μπροστά, η PureHealth είναι σε καλή θέση να συνεχίσει να επεκτείνει την εμβέλειά της, να εμβαθύνει τις δυνατότητες της πλατφόρμας μας και να προωθήσει την εξειδικευμένη φροντίδα για να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης τόσο στα ΗΑΕ όσο και διεθνώς».

Χρηματοοικονομικά και επιχειρησιακά στοιχεία

Οι θετικές επιδόσεις του Ομίλου οφείλονται στην ανάπτυξη σε όλους τους τομείς το α' τρίμηνο του 2025. Ο τομέας των νοσοκομείων παρέμεινε ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στον κύκλο εργασιών του Ομίλου με ποσοστό 59%, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 3% σε ετήσια βάση και να ανέρχονται σε 1,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ το α' τρίμηνο του 2025. Οι επιδόσεις του τομέα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχή δυναμική του όγκου των ασθενών και τις στρατηγικές επενδύσεις για την επέκταση τόσο του εύρους των υπηρεσιών όσο και της γεωγραφικής εμβέλειας στα περιουσιακά στοιχεία της PureHealth στα ΗΑΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτό το μέτωπο, η PureHealth κατέγραψε πάνω από 2,5 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις ασθενών κατά τη διάρκεια του τριμήνου στα περιουσιακά της στοιχεία στα ΗΑΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 9% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, οι ενδονοσοκομειακές επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση σε περίπου 53.000, ενώ ο όγκος των εξωτερικών ιατρείων αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και έφτασε τα 2,2 εκατομμύρια, και οι διαθέσιμες νοσοκομειακές κλίνες αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση σε 5.500 κλίνες το α' τρίμηνο του 2025. Ο τομέας των ασφαλίσεων απέφερε έσοδα ύψους 507,4 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, καταγράφοντας αύξηση ύψους 19% σε ετήσια βάση το α' τρίμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή υποστηρίχθηκε από την αύξηση των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 15% σε ετήσια βάση, η οποία αντανακλά τα ισχυρά ποσοστά ανανέωσης και την επέκταση σε αγορές όπου παρατηρείται χαμηλή διείσδυση. Η κυκλοφορία νέων προϊόντων, καθώς και η παγκόσμια συνεργασία με την AXA για τη διεθνή ιδιωτική ιατρική ασφάλιση, συνέβαλαν στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και στην ενίσχυση της αξίας για τους πελάτες. Συνολικά, τα ενεργά μέλη αυξήθηκαν σε 3,2 εκατ., ενώ το α' τρίμηνο του 2025 διεκπεραιώθηκαν πάνω από 13,9 εκατ. αιτήσεις.

Ο τομέας των προμηθειών πραγματοποίησε έσοδα ύψους 320,6 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 11% σε ετήσια βάση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ενισχυμένες συνεργασίες με τους προμηθευτές, στην επέκταση της πελατειακής βάσης στα ΗΑΕ και το ΣΣΠΚ και στην αύξηση του μεριδίου του ιατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και των ειδικών φαρμακευτικών προϊόντων στο μείγμα προμηθειών του Ομίλου.

Τα έσοδα από τις διαγνωστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 71,0 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, λόγω της αύξησης του όγκου των εξετάσεων κατά 16% σε ετήσια βάση το α' τρίμηνο του 2025. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC) στο δίκτυο PureLab, η οποία συνεισέφερε πάνω από 700.000 επιπλέον όγκους εξετάσεων, ενίσχυσε περαιτέρω τις επιδόσεις του τομέα. Επιπροσθέτως, οι κλινικές SEHA συνέχισαν να επεκτείνουν τις εργαστηριακές τους δραστηριότητες, αυξάνοντας περαιτέρω την αξιοποίηση και ενισχύοντας τις επιδόσεις του τομέα.

Ο τομέας των τεχνολογικών υπηρεσιών παρουσίασε αύξηση των εσόδων κατά 132% σε ετήσια βάση που ανήλθε στα 41,4 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το α' τρίμηνο του 2025. Σε αυτή την αύξηση πρωτοστάτησε η PureCS, η ειδική εταιρεία τεχνολογίας της PureHealth, η οποία σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη κλινικής και επιχειρησιακής τεχνολογίας σε όλες τις λύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Στρατηγικές εξελίξεις

Μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της, η PureHealth ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 93,4 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για τη χρήση 2024, την πρώτη διανομή μετά την εισαγωγή της στο ADX, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής μερισμάτων της τάξεως του 20%.

Στα ΗΑΕ, η PureHealth συνέχισε να ενισχύει την ηγετική της θέση στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Το SEHA προώθησε τα προγράμματα μεταμοσχεύσεων, επέκτεινε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, άνοιξε νέα εξωτερικά ιατρεία και προσέλαβε πάνω από 150 ειδικευμένους γιατρούς για την υποστήριξη της εξειδικευμένης περίθαλψης. Επιπλέον, το SSMC ενίσχυσε το αποτύπωμα της καρδιολογικής και εξειδικευμένης περίθαλψης μέσω της δημιουργίας προηγμένων διαγνωστικών κέντρων, πρωτοποριακών διαδικασιών και νέων ειδικών κλινικών που επικεντρώνονται στη γυναικεία και εφηβική ψυχική υγεία.

Σε διεθνές επίπεδο, η Circle Health Group στο Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώθηκε περαιτέρω ως πρωτοπόρος στον τομέα της καινοτομίας με την εξασφάλιση της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής παραγγελίας χειρουργικών ρομπότ, την επέκταση των υπηρεσιών εξωτερικών ιατρείων με νέα κέντρα στο Τσέσαϊρ, το Ινβερνές και τη Γλασκώβη, την ενίσχυση των δυνατοτήτων φυσιοθεραπείας και την προώθηση της ογκολογικής περίθαλψης μέσω της εσωτερικής παρασκευής μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Η Daman εγκαινίασε το «Amanak», ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν προσαρμοσμένο για τους εργαζόμενους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στα Βόρεια Εμιράτα. Προχώρησε επίσης σε παγκόσμια συνεργασία με την AXA για την προσφορά προϊόντων Διεθνούς Ιδιωτικής Ιατρικής Ασφάλισης (International Private Medical Insurance — IPMI), επεκτείνοντας τη διεθνή της εμβέλεια. Παράλληλα, η Daman παρείχε προσφορές προαιρετικής αντασφαλιστικής κάλυψης, με τη στήριξη της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης και των σταθερών δεικτών μέτρησης φερεγγυότητας. Η εταιρεία επιτάχυνε επίσης τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, την εμβάθυνση της συνεργασίας με κυβερνητικούς φορείς και την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την αύξηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

Η διαγνωστική μας καθετοποιημένη εταιρεία, η PureLab, εγκαινίασε τον Φεβρουάριο του 2025 το εργαστήριο επιτήρησης του Κέντρου Δημόσιας Υγείας του Άμπου Ντάμπι, το οποίο ειδικεύεται σε μοριακές και γονιδιωματικές εξετάσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων δημόσιας υγείας. Επιπλέον, η PureLab υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ExpressMed Diagnostics & Research Bahrain για να επεκτείνει την εμβέλειά της και να καλύψει τον όγκο παραπομπών που προέρχονται από περιοχές εκτός των ΗΑΕ.

Ο βραχίονας προμηθειών του Ομίλου, Rafed, διαχειρίστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΑΕ.

Προοπτικές

Με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, η PureHealth παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής, τεχνολογικά προσανατολισμένης παγκόσμιας πλατφόρμας υγειονομικής περίθαλψης. Με την ενσωμάτωση της ψηφιακής νοημοσύνης σε όλο το ολοκληρωμένο οικοσύστημά της, η PureHealth επαναπροσδιορίζει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και δίνει ώθηση στη βιώσιμη αξία. Επιπλέον, ο Όμιλος προωθεί την οργανική ανάπτυξη μέσω της επέκτασης των υπηρεσιών, της κλινικής καινοτομίας και της δημιουργίας ικανοτήτων, ενώ παράλληλα επεκτείνεται διεθνώς μέσω στοχευμένων εξαγορών. Σε αυτό το μέτωπο, η PureHealth θα επιταχύνει τη στρατηγική παγκόσμιας επέκτασής της μέσω της ενσωμάτωσης νέων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης της Hellenic Healthcare Group (HHG) στην Ευρώπη στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Επιπλέον, με έναν ενισχυμένο ισολογισμό μετά την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 502,3 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου του 2025, η PureHealth είναι σε θέση να επανεπενδύσει σε ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης και να προσφέρει βιώσιμη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.