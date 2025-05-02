Μετά την Tesla: Πλήγμα για τον Μασκ καθώς οι Ευρωπαίοι εγκαταλείπουν μαζικά το X

Νέο βαρύ πλήγμα υπέστη ο Ίλον Μασκ. Μετά την Tesla οι Ευρωπαίοι εγκαταλείπουν μαζικά (και) το X, σύμφωνα με νέα έκθεση από την ίδια την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του μεγιστάνα.

Τα τελευταία στοιχεία από το X που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα — τα οποία ήταν υποχρεωμένο να δημοσιοποιήσει για να συμμορφωθεί με τον κορυφαίο τεχνολογικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών — δείχνουν μια απότομη μείωση στον αριθμό των χρηστών στην Ευρώπη, αναφέρει το Politico.

Από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η πλατφόρμα έχει χάσει 11 εκατομμύρια Ευρωπαίους χρήστες, με τις μεγαλύτερες αποχωρήσεις να αναφέρονται στη Γαλλία (2,7 εκατομμύρια), την Πολωνία (1,8 εκατομμύρια) και τη Γερμανία (1,3 εκατομμύρια).

Σήμερα, η πλατφόρμα έχει περίπου 95 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρώπη, από περίπου 105 εκατομμύρια πέρυσι, ήτοι μείωση 10,5% σε έξι μήνες. Η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο έχασαν και οι δύο το ένα τέταρτο των χρηστών τους.

Ο Μασκ — ο οποίος ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες συμβούλους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τις πρώτες 100 ημέρες της δεύτερης θητείας του — απέκτησε το X, τότε γνωστό ως Twitter, το 2022. Οι αλλαγές του στους κανόνες της πλατφόρμας και η ενθάρρυνση δεξιών πολιτικών κινημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Ευρώπη, έχουν προκαλέσει κριτική για την ενίσχυση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους από τον ιστότοπο.

Ο δήμος του Παρισιού εγκατέλειψε την πλατφόρμα τον Ιανουάριο, ενώνοντας τις δυνάμεις της με μια σειρά από άλλους λογαριασμούς που έχουν εγκαταλείψει μετά την εξαγορά του Μασκ, από τον θρυλικό συγγραφέα τρόμου και πολέμιο του Μασκ Στίβεν Κινγκ, μέχρι το Πανεπιστήμιο του Λιντς και μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά από το 2023 εάν το X συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για δράση σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο και τις ψευδείς ειδήσεις, και κατηγόρησε την πλατφόρμα ότι παραβίασε τον νόμο τον περασμένο Ιούλιο — αν και δεν έχει ακόμη επιβάλει τιμωρία.

Η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων του Μασκ, Tesla, έχει επίσης πληγεί στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά περισσότερο από 50% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Οι... αυτοεξόριστοι χρήστες του X, καταφεύγουν σε άλλες παρόμοιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Bluesky από τον πρώην επικεφαλής του Twitter, το Threads της Meta ή το Mastodon.

Πηγή: skai.gr

