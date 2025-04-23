Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπερταμείο, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας βασικών ελληνικών λιμένων έναντι των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη διενέργεια Αξιολογήσεων Κινδύνου και Τρωτότητας για την Κλιματική Αλλαγή (CRVAs) για τα λιμάνια του Βόλου, της Αλεξανδρούπολης και της Πάτρας, συμβάλλοντας στην προσαρμογή τους στις νέες κλιματικές προκλήσεις.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Συμβουλευτική Υπηρεσία της ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις αντίστοιχες λιμενικές αρχές στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και ενδέχεται να επηρεάσουν τις λιμενικές υποδομές και λειτουργίες, όπως οι παράκτιες πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι αξιολογήσεις αυτές θα συμβάλουν στον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και οικονομική ανθεκτικότητα των λιμένων.

«Τα λιμάνια αποτελούν κρίσιμο κόμβο για την ελληνική οικονομία και τη συνδεσιμότητα της χώρας, ωστόσο αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης. «Σε συνεργασία με το Υπερταμείο, στοχεύουμε στην παροχή δομημένων αξιολογήσεων και στρατηγικών λύσεων για την προστασία των λιμενικών υποδομών και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς τους».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναφερόμενος στην συνεργασία του Υπερταμείου με την ΕΙΒ, ανέφερε ότι είναι η δεύτερη ουσιαστική συνεργασία των φορέων η οποία ενισχύει την προσφορά τους στην ανάπτυξη των δημοσίων υποδομών, καθιστώντας τις υπηρεσίες ανταγωνιστικές και βιώσιμες. «Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και τα λιμάνια, ως υποδομές καίριας σημασίας για την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τη διασύνδεση της χώρας, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης. Η συνεργασία μας με τη Συμβουλευτική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Growthfund για την ενίσχυση κρίσιμων δημόσιων υποδομών.

Μέσα από τη διενέργεια στοχευμένων Αξιολογήσεων Κινδύνου και Τρωτότητας έναντι της Κλιματικής Αλλαγής (CRVAs), επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα λιμάνια του Βόλου, της Αλεξανδρούπολης και της Πάτρας θα είναι καλύτερα θωρακισμένα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το Υπερταμείο, αξιοποιώντας τη διεθνή του δικτύωση και παρουσία, την τεχνογνωσία του, καθώς και βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα μας».

Καίριο βήμα για την ανθεκτικότητα των υποδομών έναντι της κλιματικής αλλαγής

Η συμβουλευτική υποστήριξη θα βασιστεί σε τρεις βασικούς άξονες:

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης: ανάλυση κλιματικών δεδομένων και ιστορικών ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν επηρεάσει τα επιλεγμένα λιμάνια.

Αξιολόγηση Κινδύνου και Τρωτότητας έναντι της Κλιματικής Αλλαγής (CRVA): εντοπισμός κινδύνων, αξιολόγηση των επιπτώσεών τους και πρόταση μέτρων προσαρμογής.

Αξιολόγηση οικονομικών επιπτώσεων: εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να επηρεάσουν το λειτουργικό κόστος, τα έσοδα και τις επενδυτικές ανάγκες.

Το έργο ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, περιλαμβανομένων των Τεχνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανθεκτικότητα των υποδομών στην κλιματική αλλαγή και των κατευθυντήριων γραμμών του PIANC για την προσαρμογή των λιμένων και των υδάτινων οδών.

Η δέσμευση της ΕΤΕπ για βιώσιμη ανάπτυξη

Η συμφωνία αυτή ενισχύει τον ρόλο της ΕΤΕπ ως Τράπεζας για το Κλίμα της ΕΕ, στηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και προάγουν τις βιώσιμες υποδομές. Μέσω των συμβουλευτικών της υπηρεσιών, η ΕΤΕπ βοηθά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να υπερβούν τα εμπόδια των επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι τόσο αποτελεσματικά όσο και οικονομικά βιώσιμα.

