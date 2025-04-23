Τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση από την Glenfarne χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (“BESS”) στη Χιλή ανακοίνωσαν η METLEN Energy & Metals Α.Ε. και μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Glenfarne Asset Company, LLC.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία με συνολική ισχύ 588 MW, σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας με συνολική χωρητικότητα 1.610 ΜWh. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων BESS είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Τα έργα έχουν ευρεία γεωγραφική διασπορά με πολλαπλά σημεία διασύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Χιλής (SEN), επιτρέποντας τη βέλτιστη λειτουργία του χαρτοφυλακίου.

Η συνολική αξία της συναλλαγής συμφωνήθηκε στα 815 εκατ. δολάρια, στη βάση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών όρων και αναπροσαρμογών, καθώς και ανάληψης χρέους.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όταν τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας τεθούν σε λειτουργία και ληφθούν οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις, εκπληρώνοντας τους συνήθεις όρους για αυτού του τύπου συναλλαγές.

Η συμφωνία ορόσημο αποτελεί μέρος του προγράμματος asset rotation της METLEN για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναδεικνύει τις απαράμιλλες δυνατότητες της να υλοποιεί εξαιρετικά σύνθετες συμφωνίες παγκοσμίως.

Καθώς τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενεργειακών αγορών, η METLEN βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υλοποίησης έργων BESS – αυτόνομα (stand alone) και σε υβριδική βάση. Μέσω των μοναδικών δυνατοτήτων της στην ανάπτυξη και κατασκευή πολύπλοκων έργων ενέργειας, είναι σε θέση να δημιουργεί υψηλή αξία στην παγκόσμια δραστηριότητά της.

Σχολιάζοντας αυτήν τη σημαντική συμφωνία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συμφωνία ορόσημο για τη METLEN, καθώς δίνουμε ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της M Renewables. Έχοντας διαβλέψει τη δυναμική της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Χιλής από το 2020 αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς. Έτσι, έχουμε - εμπορικά και χρηματοοικονομικά - αναπτύξει και κατασκευάσει αυτά τα έργα με τα πλέον υψηλά πρότυπα.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη σχέση μας με τη Glenfarne στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, επιτρέπει στη METLEN να κατευθύνει κεφάλαια, δημιουργώντας αξία, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, ενισχύοντας την υλοποίηση του προγράμματος Asset Rotation».

Ο Brendan Duval, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Glenfarne, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στη δέσμευση της Glenfarne να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Χιλής και τη συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών μας σχέσεων με τη METLEN. Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη METLEN για αυτήν τη συμφωνία, η οποία ευθυγραμμίζεται με την αποστολή μας, να επενδύουμε σε υποδομές που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση της Χιλής».

Η Astris Finance ενήργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP και Larrain y Asociados Ltda. ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της METLEN για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

