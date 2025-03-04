Η Prada βρίσκεται ένα βήμα προ συμφωνίας για την εξαγορά της Versace από την Capri Holdings αφού συμφώνησε σε τίμημα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Prada με έδρα το Μιλάνο και η Capri θα μπορούσαν να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για την ιταλική εταιρεία πολυτελών ενδυμάτων αυτό το μήνα, δήλωσαν οι άνθρωποι, ζητώντας να μην κατονομαστούν επειδή οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές, μιλώντας στο Bloomberg. Οι συνομιλίες προχωρούν μετά το αρχικό due diligence που δεν διαπίστωσε κινδύνους, είπαν οι άνθρωποι.

Το χρονοδιάγραμμα και η αποτίμηση θα μπορούσαν να αλλάξουν και οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν ακόμη να καταρρεύσουν, πρόσθεσαν οι άνθρωποι.

Η Capri αγόρασε τη Versace το 2018 για περίπου 1,8 δισ. ευρώ.

Μια πιθανή εξαγορά του οίκου μόδας που ιδρύθηκε από τον αείμνηστο σχεδιαστή Gianni Versace το 1978 θα επέτρεπε στην Prada να δημιουργήσει έναν μεγαλύτερο ιταλικό παίκτη που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί καλύτερα τους παγκόσμιους ομίλους πολυτελείας όπως η LVMH και η Kering SA.

Μια εξαγορά θα αντιστρέψει μια τάση δεκαετιών, σύμφωνα με την οποία οι ιταλικοί όμιλοι μόδας, συμπεριλαμβανομένων των Gucci και Valentino, εξαγοράζονται από ξένους αντιπάλους.

Η ιταλική εταιρεία πέρασε εβδομάδες αξιολογώντας τη Versace με τους συμβούλους της, αποκτώντας αποκλειστική πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία και στοιχεία πωλήσεων, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η αισθητική της μινιμαλιστικής Prada και της "μαξιμαλιστικής" Versace «είναι εκ διαμέτρου αντίθετες» και δεν θα υπήρχε κίνδυνος κανιβαλισμού, ανέφεραν οι αναλυτές της UBS σε σημείωμά τους.

Πηγή: skai.gr

