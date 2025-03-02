15 χρόνια NBG Business Seeds: Στόχος η επένδυση στο μέλλον της καινοτομίας

Το αποτύπωμα της Εθνικής Τράπεζας μέσω του προγράμματος NBG Business Seeds που αποτελεί μέρος της ευρύτερης επιχειρησιακής στρατηγικής της για στήριξη της επιχειρηματικότητας και δημιουργία συνεργασιών, και συνεισφέρει κομβικά σε αυτή, αναδεικνύεται μέσω του απολογισμού δράσεων με την ευκαιρία συμπλήρωσης 15 ετών λειτουργίας.

Το πρόγραμμα, όπως επισημαίνεται, έχει εξελιχθεί σε επιταχυντή που αναδεικνύει επιχειρηματικές ιδέες μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, ενώ παράλληλα παρέχει υποδομές, καθοδήγηση και πρόσβαση στο οικοσύστημα της καινοτομίας σε επιχειρηματικές ομάδες από όλη την Ελλάδα.

Στα 15 χρόνια λειτουργίας του, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων έχουν δοθεί χρηματικά βραβεία 686.000 ευρώ σε 140 νικητές, έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις και δάνεια 5,5 εκατ. ευρώ και έχουν υποβληθεί 4.792 προτάσεις

Ο Διαγωνισμός στο πλαίσιο του NBG Business Seeds

Ο 15ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας σηματοδότησε μία νέα αρχή, με τη θεματολογία του να διευρύνεται και να ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες της τράπεζας. Ειδικότερα, Διαγωνισμός, όπως έχει επισημανθεί, εμπλουτίστηκε με νέες θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούν επίκαιρους τομείς αιχμής, όπως το Fintech, το Deep Tech, την Κλιματική Αλλαγή, τον Χρηματοοικονομικό Εγγραματισμό, την Χρηματοδοτική Ενδυνάμωση και Συμπερίληψη.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας είναι ο μακροβιότερος διαγωνισμός καινοτομίας στην Ελλάδα, ο οποίος ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και κατάφερε να στηρίξει το εγχώριο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων από το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα.

Συνολικά, κατά τα 14 προηγούμενα έτη διοργάνωσής του, οι συμμετοχές έχουν ανέλθει σε πάνω από 8.200 με διατυπωμένες σχεδόν 4.800 επιχειρηματικές προτάσεις, ενώ έχουν δοθεί από την Εθνική Τράπεζα σχεδόν 700.000 ευρώ σε βραβεία στις 140 νικήτριες ομάδες. Νικητές του Διαγωνισμού είναι πολλές γνωστές σήμερα εταιρείες του οικοσυστήματος, όπως η Avocarrot, η Pollfish και η Mist.io που έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς εταιρείες, καθώς επίσης το e-table, η Ferryhopper, η Clio Muse, η DoctorAnyTime, και πολλές ερευνητικές και φοιτητικές ομάδες.

Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, όπως επισημαίνεται, δίνεται έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων που έχουν διακριθεί. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων και από στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση κάθε καινοτόμου προσπάθειας. Επίσης, για την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις οικονομικής στήριξης σε συνεργασία με τον οργανισμό The People's Trust.

Επιλεγμένες εταιρείες συμμετέχουν σε δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και σε δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία με την Google, Grant Thornton, Watson, Farley & Williams, Israel Advanced Technology Industries (IATI), Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, Census, ΜcKinsey, KEMEΛ, Endeavor Greece, InnoEnergy, KiNNO, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Ίδρυμα Ωνάση, Amazon, Microsoft, PriceWaterHouseCoopers (PwC), Accenture, (HIGGS) Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, Οικοσύστημα Καινοτομίας και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΟΚ!Τhess), CapsuleT, H2B Hub, το ΕΙΤ Climate-Kic Hub Greece και το Κέντρο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.