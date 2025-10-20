Pizza Hut: «Λουκέτο» σε 68 καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Pizza Hut UK πρόκειται να κλείσει 68 εστιατόρια και 11 σημεία διανομής με αποτέλεσμα την απώλεια 1.210 θέσεων εργασίας, μετά την πτώχευσή της εταιρείας, σύμφωνα με το BBC.
Η DC London Pie Limited, η οποία διαχειρίζεται τα εστιατόρια της Pizza Hut στο Ηνωμένο Βασίλειο, διόρισε την FTI Consulting ως διαχειριστές τη Δευτέρα.
Ωστόσο, η Yum! Brands, παγκόσμιος ιδιοκτήτης της Pizza Hut, συμφώνησε να σώσει 64 εστιατόρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας 1.276 θέσεις εργασίας.
Ένας εκπρόσωπος της Pizza Hut UK δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση 64 εγκαταστάσεων για να διασφαλίσουμε την εμπειρία των πελατών μας και να προστατεύσουμε τις σχετικές θέσεις εργασίας».
