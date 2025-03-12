Με το ποσό των 25 εκατ. ευρώ συμμετέχει η Πειραιώς στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» στο πλαίσιο της δωρεάς συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ που προσφέρουν οι 4 συστημικές τράπεζες, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕ

Το πρόγραμμα αφορά την ανακαίνιση 645 σχολικών κτιρίων, που έχει επιλέξει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε 245 Δήμους στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των τεσσάρων τραπεζών, η πρώτη σύμβαση δωρεάς και χορηγίας που αφορά την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και την έκδοση οικοδομικών αδειών. Η υπογραφή, που σηματοδοτεί την άμεση έναρξη του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Προέδρου της ΕΕΤ Γκίκα Χαρδούβελη, της Γενικής Γραμματέως της ΕΕΤ Χαρούλας Απαλαγάκη και εκπροσώπων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Για την Πειραιώς υπέγραψε ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Officer και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Βασίλης Κουτεντάκης, ο οποίος τόνισε: «Στην Πειραιώς έχουμε ως στρατηγική επιλογή τη στήριξη της Παιδείας γιατί πιστεύουμε ότι είναι καθοριστικός παράγοντας για την πρόοδο της χώρας, τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό διαχρονικά και με συνέπεια υλοποιούμε σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη νέα γενιά και προωθούν τη δημιουργία ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης, με έμφαση στην καινοτομία, την αριστεία και τη συμπερίληψη».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», και ειδικότερα στον πυλώνα Νέα Γενιά, περιλαμβάνονται οι εξής δράσεις ενίσχυσης της Παιδείας:

Project Future, πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ReGeneration, που συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Συνολικά έχουν εκπαιδευτεί 5.781 νέες και νέοι και 3.304 έχουν βρει μια θέση εργασίας.

MBA in Sustainability powered by Piraeus, το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε αριστούχους φοιτητές.

Piraeus Startup Accelerator, δράση, σε συνεργασία με τον Κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Point of Synergy, που έχει ως στόχο να προωθήσει στα Πανεπιστήμια τη νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα και να ενισχύσει την καινοτομία.

GenAI Empowered Educators, πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εποχή της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Profession has no Gender, εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε συνεργασία με το The Tipping Point, για μαθητές και μαθήτριες σε δημόσια Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια ανά την Ελλάδα, για την απάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων στην επιλογή επαγγέλματος.

Εquall STEM Labs, δράση, σε συνεργασία με το «Μαζί με το Παιδί», για τη δημιουργία καινοτόμων Κέντρων Διερευνητικής Μάθησης σε σχολεία της περιφέρειας με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν τη δυνατότητα βιωματικής μάθησης στις επιστήμες STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics).

TeenSkills, δράση, σε συνεργασία με το The Tipping Point, για μαθητές και μαθήτριες που διαμένουν σε ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, με στόχο την ενίσχυσή των οριζόντιων και ψηφιακών δεξιοτήτων τους και τη σύνδεσή τους με επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τους ενημερώνουν για τις ακαδημαϊκές επιλογές και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.



