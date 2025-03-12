Άροσις: Εξαγορά της εταιρείας οσπρίων Προϊόντα Γης Βοΐου

Η ΑΡΟΣΙΣ, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των βιολογικών και συμβατικών οσπρίων ανακοίνωσε την απόκτηση μετοχικού ελέγχου στην εταιρεία οσπρίων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ, με έδρα στο νομό Κοζάνης. Μητρική εταιρεία της ΑΡΟΣΙΣ είναι η εταιρεία AMITOS. Στην AMITOS στρατηγική μετοχική συμμετοχή έχει αποκτήσει το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC) με εκτελεστικό πρόεδρο τον Νίκο Καραμούζη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο απολύτως συμπληρωματικών εταιρειών δημιουργεί έναν ισχυρότερο «παίκτη» στην αγορά συμβατικών και βιολογικών οσπρίων, τοποθετημένο στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής, τη Δυτική Μακεδονία.

Οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας:

στη στήριξη και στην περαιτέρω ενίσχυση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Έλληνες παραγωγούς στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυο εταιρειών, ενισχύοντας τη διανομή των προϊόντων τους στα σουπερμάρκετ, στη μικρή λιανική και στο εξωτερικό στην άμεση υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος άνω των 5 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Καστοριά, αξιοποιώντας εγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόμο.

Στόχος της επένδυσης είναι να αυξηθεί και να αναβαθμιστεί η παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου, να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιοτική επεξεργασία της πρώτης ύλης και να δημιουργηθούν σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι. Επιπλέον, πρόκειται για πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Οι μέτοχοι της εταιρείας ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ Αλέξης Κωτούλας, Ιωάννης Ζιμπιλίδης και Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης θα προσφέρουν τη βαθιά γνώση και εμπειρία τους στον κλάδο παραμένοντας στη διοίκηση της εταιρείας, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρουν με όλες τις δυνάμεις τους στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια του Ομίλου.

Ο εκπρόσωπος των μετόχων της ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ, Αλέξης Κωτούλας, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ΑΡΟΣΙΣ. Η κοινή φιλοσοφία ανάπτυξης της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τη δική μας μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο, δημιουργούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και επιτυχίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΡΟΣΙΣ, Τρύφωνας Φωτιάδης, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμά μας για την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και τη στήριξη των τοπικών παραγωγών. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με την ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς, θα συμβάλει περαιτέρω στη συλλογή και επεξεργασία υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων και ανάπτυξη νέων κοινοτήτων καλλιεργητών, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».

Επιπλέον, η μητρική εταιρεία AMITOS έχει επενδύσει μετοχικά και στη συνεχώς αναπτυσσόμενη δυναμική εταιρεία τροφίμων 3S Organics, με αυξανόμενη παρουσία στην αγορά των υγιεινών προϊόντων πρωινού και τις μπάρες δημητριακών, διαμορφώνοντας συνολικά έναν δυναμικό Όμιλο στο χώρο των τροφίμων που, θα ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις. Κάτω από την ομπρέλα της AMITOS θα μεταφερθεί και η εταιρεία φρούτων του Ομίλου FRUVENCO, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου Ομίλου τροφίμων, με τζίρο που εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ και κύριο χαρακτηριστικό τη διάθεση υγιεινών και βιολογικών προϊόντων με τον εξαγωγικό τζίρο να ανέρχεται άνω του 50% του συνόλου, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της Ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.